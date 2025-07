Österreich-Rückkehr! Fabian Schubert hat einen neuen Verein

Die Zukunft von Fabian Schubert ist geklärt.

Der ehemalige LigaZwa-Torschützenkönig schließt sich mit sofortiger Wirkung dem ASK Voitsberg an.

Das verkündet der 2. Liga-Absteiger am Dienstag offiziell - der 30-jährige Kärntner wechselt damit aus der 3. Liga in Deutschland in die drittklassige Regionalliga Mitte Österreichs.

Bei 1860 München war Schuberts Vertrag im Sommer nach nur einem Jahr aufgelöst worden - den "Löwen" hatte er sich im Sommer 2024 vom FC St. Gallen (Schweiz) angeschlossen.

Trainer und Sportdirektor David Preiß: "Mit seiner Qualität als Goalgetter, seiner Routine und seiner Ausstrahlung bringt er genau das Profil mit, das wir für die kommende Herausforderung gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Verein und unserer Spielidee überzeugen konnten!"

Der Sturmhüne spielte vor seinem ersten Auslandsengagement in der Schweiz für die SV Ried, Sturm Graz, TSV Hartberg und den FC Blau-Weiß Linz.

