Souverän! Wacker kommt dem Aufstieg den nächsten Schritt näher

Klarer Sieg für den FC Wacker Innsbruck!

Mit einem 3:0-Heimerfolg über den FC Lauterach setzt sich der Tabellenführer der Regionalliga West durch.

Bereits nach 15 Minuten darf Wacker erstmals jubeln. Phil Kunze sorgt per Kopf für die 1:0-Führung der Heimischen. Daraufhin gestalten die Gäste die Partie aber zweitweise offener.

Dennoch gelingt den Heimischen mit einem Doppelschlag vor dem Seitenwechsel die Vorentscheidung. Anderson Rodriguez erzielt aus kurzer Distanz das 2:0 (39.), ehe Christopher Weinzierl nach einem Stanglpass den 3:0-Endstand schon vor der Pause markiert.

Der SV Seekirchen setzt sich hingegen mit einem knappen 1:0-Heimsieg über den FC Kufstein durch. Somit bleibt Wacker (62 Punkte) mit elf Zählern vor Seekirchen (51) und hat auch noch eine Partie in der Hinterhand.