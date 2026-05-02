Torfestival und Sensationssieg: Mauer jubelt, FavAC überrascht
In der Regionalliga Ost sorgt die 29. Runde für Spektakel und klare Statements. Während Mauer und der FavAC offensiv glänzen, schiebt sich Krems auf Rang zwei.
Ein echtes Offensivspektakel liefern sich die Sportunion Mauer und der SV Oberwart in der 29. Runde der Regionalliga Ost. Am Ende setzen sich die Gastgeber in einem torreichen Duell mit 5:3 durch.
Mauer beweist dabei vor allem vor dem Tor Effizienz und behält in einem offenen Schlagabtausch die Oberhand.
Für eine Überraschung sorgt der Favoritner AC, der den SV Donau klar mit 5:1 besiegt.
Die Wiener bestätigen damit ihre starke Form: Es ist bereits der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen.
Krems klettert auf Rang zwei
Auch die SG Kremser SC/Rehberg darf jubeln. Gegen den SR Donaufeld feiern die Niederösterreicher einen 2:0-Heimsieg.
Damit schiebt sich Krems auf Platz zwei vor und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter SV Gloggnitz.
Der Wiener Sport-Club muss hingegen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Gegen den FC Marchfeld Donauauen kommen die Gastgeber nicht über ein 2:2 hinaus.