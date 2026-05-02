Lyon wirft Arsenal raus – Zinsberger verpasst CL-Finale

Olympique Lyon steht im Finale der UEFA Women's Champions League.

Die Französinnen drehen im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal das Duell und setzen sich nach der 0:1-Hinspielniederlage in London mit 3:1 durch.

Die Entscheidung fällt spät: Die deutsche Nationalspielerin Jule Brand sorgt mit ihrem Treffer in der 86. Minute für den umjubelten Finaleinzug von Lyon. Für Arsenal hingegen endet damit die Mission Titelverteidigung im Halbfinale.

Zinsberger muss zuschauen

Manuela Zinsberger kann ihre Teamkolleginnen verletzungsbedingt auch im Halbfinale nicht unterstützen.

Die 30-Jährige fällt seit Oktober mit einem Kreuzbandriss aus und arbeitet seither an einem Comeback.

Damit bleibt Zinsberger der zweite Champions-League-Titel in Folge verwehrt. Für die ÖFB-Torfrau ist es zudem die letzte Saison im Arsenal-Dress. Nach sieben Jahren wird sie den Klub im Sommer verlassen.

Finalgegner noch offen

Wer im Endspiel auf Lyon trifft, entscheidet sich erst im zweiten Halbfinale. Dort kämpft der FC Bayern mit den ÖFB-Spielerinnen Katharina Naschenweng, Sarah Zadrazil und Barbara Dunst gegen den FC Barcelona um das Finalticket.

Das Hinspiel in München endete mit einem 1:1 – die Entscheidung fällt somit im Rückspiel.