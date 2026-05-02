Olympique Lyon Olympique Lyon OL
Arsenal WFC Arsenal WFC ARS
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Wendie Renard
  • Kadidiatou Diani
  • Jule Brand
  • Alessia Russo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Lyon wirft Arsenal raus – Zinsberger verpasst CL-Finale

Trotz Hinspielsiegs scheidet Arsenal im Halbfinale aus der Frauen-Champions League aus. Für ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger platzt damit der Traum vom nächsten Titel.

Lyon wirft Arsenal raus – Zinsberger verpasst CL-Finale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Olympique Lyon steht im Finale der UEFA Women's Champions League.

Die Französinnen drehen im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal das Duell und setzen sich nach der 0:1-Hinspielniederlage in London mit 3:1 durch.

Die Entscheidung fällt spät: Die deutsche Nationalspielerin Jule Brand sorgt mit ihrem Treffer in der 86. Minute für den umjubelten Finaleinzug von Lyon. Für Arsenal hingegen endet damit die Mission Titelverteidigung im Halbfinale.

Zinsberger muss zuschauen

Manuela Zinsberger kann ihre Teamkolleginnen verletzungsbedingt auch im Halbfinale nicht unterstützen.

Die 30-Jährige fällt seit Oktober mit einem Kreuzbandriss aus und arbeitet seither an einem Comeback.

Damit bleibt Zinsberger der zweite Champions-League-Titel in Folge verwehrt. Für die ÖFB-Torfrau ist es zudem die letzte Saison im Arsenal-Dress. Nach sieben Jahren wird sie den Klub im Sommer verlassen.

Finalgegner noch offen

Wer im Endspiel auf Lyon trifft, entscheidet sich erst im zweiten Halbfinale. Dort kämpft der FC Bayern mit den ÖFB-Spielerinnen Katharina Naschenweng, Sarah Zadrazil und Barbara Dunst gegen den FC Barcelona um das Finalticket.

Das Hinspiel in München endete mit einem 1:1 – die Entscheidung fällt somit im Rückspiel.

Mehr zum Thema

Drittes La-Liga-Team fix in der Champions League

Drittes La-Liga-Team fix in der Champions League

La Liga
St. Pölten legt im Bundesliga-Titelkampf vor

St. Pölten legt im Bundesliga-Titelkampf vor

Frauen-Fußball
Barca plant Lewandowski-Nachfolge – zwei Stürmer im Fokus

Barca plant Lewandowski-Nachfolge – zwei Stürmer im Fokus

La Liga
15
Schmid trifft, Gregoritsch mit Assist - aber Augsburg gewinnt

Schmid trifft, Gregoritsch mit Assist - aber Augsburg gewinnt

Deutsche Bundesliga
Verletzungs-Schock! Spielt Carvajal nie mehr für Real Madrid?

Verletzungs-Schock! Spielt Carvajal nie mehr für Real Madrid?

La Liga
Erneut ohne Gegentor: Vienna ringt Hertha Wels nieder

Erneut ohne Gegentor: Vienna ringt Hertha Wels nieder

2. Liga
Erneut kein Sieg - Sturm Graz II unterliegt auch Austria Salzburg

Erneut kein Sieg - Sturm Graz II unterliegt auch Austria Salzburg

2. Liga
16

Kommentare

Fußball Frauen-Fußball Manuela Zinsberger Katharina Naschenweng Sarah Zadrazil Barbara Dunst FC Bayern Frauen FC Arsenal Olympique Lyon FC Barcelona UEFA Womens Champions League