Verletzungs-Schock! Spielt Carvajal nie mehr für Real Madrid?

Real Madrids Kapitän Dani Carvajal hat sich eine Zehe am rechten Fuß gebrochen und fällt für die nächsten La-Liga-Runden aus.

Der 34-jährige Außenverteidiger verpasst damit das "Clasico" nächste Woche beim amtierenden und wohl kommenden Meister Barcelona.

Carvajal spielt seit 2012 für Real Madrid. Der Vertrag des 448-mal für Real zum Einsatz gekommenen Teamkollegen von David Alaba läuft zum Saisonende aus.

Im besten Fall könnte Carvajal am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Athletic Bilbao sein Comeback geben und in dieser Saison doch noch einmal für die "Königlichen" auflaufen.

Ob Carvajal seinen Vertrag verlängern wird, bleibt weiter fraglich.