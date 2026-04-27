Zwarakonferenz

Die Bayern der Regionalliga

Der ASK Voitsberg ist zurück in LigaZwa. Die Zwarakonferenz spricht mit Torjäger Fabian Schubert über die fulminante Saison der Weststeirer.

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Die Rückkehr ist perfekt! Der ASK Voitsberg meldet sich nach einer Saison im österreichischen Unterhaus eindrucksvoll zurück.

Dank eines dominanten Auftritts in der Regionalliga Mitte sind die Weststeirer ab der kommenden Spielzeit wieder Teil der ADMIRAL 2. Liga.

In der 139. Episode der Zwarakonferenz sprechen July und Hannes mit Goalgetter Fabian Schubert, der mit aktuell 35 Saisontoren maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg der Voitsberger hat.

Hier ansehen:

Die 139. Episode als Podcast anhören:

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