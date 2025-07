Die Zukunft von Thorsten Mahrer ist wohl geklärt.

Wie die "Krone" am Mittwoch berichtet, landet Neo-Regionalligist ATUS Velden wohl einen Transfer-Coup.

Thorsten Mahrer schließt sich dem Aufsteiger nach seinem Vertrags-Aus bei Bundesliga-Absteiger SK Austria Klagenfurt an, trainierte am Dienstag bereits mit seiner neuen Mannschaft.

"Er wollte unbedingt in Kärnten bleiben. Der Kontakt kam über Mario Kröpfl zustande – wir sind happy", so Velden-Trainer Marcel Kuster über die Entstehung des Deals.

In der vergangenen Saison spulte der 35-Jährige noch 29 Partien in der Bundesliga ab - insgesamt stand der Innenverteidiger für den SV Mattersburg und Klagenfurt 247-mal in der höchsten Spielklasse auf dem Feld.

Nun setzt er seine Karriere in der Regionalliga Mitte fort.

