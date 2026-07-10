Neue Saison, neue Wäsch'!

Noch haben nicht alle Bundesliga-Klubs ihre neuen Trikots präsentiert – einige Teams haben aber bereits ordentlich vorgelegt.

Die Ansakonferenz nimmt die neuen Dressen von GAK, Rapid, Sturm Graz und Red Bull Salzburg unter die Lupe und diskutiert: Wer hat hier richtig abgeliefert?

Vor allem der GAK sorgt mit seinem neuen Heimtrikot für Begeisterung. Doch auch die Wiener, der Vizemeister aus Graz und Salzburg schicken neue Designs ins Rennen.

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