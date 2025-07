Zweitligist First Vienna FC gibt einen Abgang in der Offensive bekannt!

Wie die Döblinger am Dienstag via "X" vermelden, verlässt Offensivtalent Marcel Tanzmayr die Hohe Warte und schließt sich LigaZwa-Absteiger ASK Voitsberg in der Regionalliga Mitte an.

Bereits in der vergangenen Spielzeit war der 23-Jährige an Regionalligist Marchfeld Donauauen verliehen. Nun geht es für den Rechtsaußen, der von 2020 bis 2021 für den SKN St. Pölten elf Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga absolvierte, fix in die Drittklassigkeit.

Voitsberg zählt auf Tanzmayrs Schnelligkeit

Für die Vienna bestritt der Offensivmann insgesamt 36 Partien und steuerte vier Treffer, sowie einen Assist bei.

"Wir bedanken uns für seinen Einsatz im blau-gelben Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg!", bedankt sich die Vienna bei Tanzmayr.

Aufseiten des ASK Voitsberg freut man sich über die Neuverpflichtung. "Ich freue mich, dass wir einen so hochinteressanten Spieler vom First Vienna FC für uns gewinnen konnten. Marcel sticht vor allem durch seine enorme Schnelligkeit und extreme Dynamik hervor. Sein Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft", so Cheftrainer David Preiß.

