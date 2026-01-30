Ex-Salzburg-Talent verlässt die Schweiz für Heimatverein

Schweiz-Legionär Dominik Lechner verlässt den FC Lugano.

Der ehemalige Jugendnationalspieler wechselt zurück zu seinem Heimatverein SV Kuchl, wo er im Nachwuchs seine fußballerische Karriere startete.

Das vermeldet der Regionalligist am Donnerstag. Der 20-Jährige verließ 2012 als Siebenjähriger den SV Kuchl in Richtung FC Red Bull Salzburg. Nach Abschluss der Akademie erhielt Lechner einen Profivertrag beim Kooperationsverein FC Liefering.

21 Einsätze für Liefering

21 Einsätze verbuchte der Mittelfeld-Mann dort in der ADMIRAL 2. Liga, ehe es im Sommer 2024 zum FC Lugano ging. Dort kam er lediglich in der zweiten Mannschaft in der drittklassigen Promotion League zum Zug.

Beim Kindheitsverein von ÖFB-Nationalspieler Nicolas Seiwald setzt er seine Karriere jetzt fort. Auch Rapid-Kapitän Matthias Seidl schaffte einst von Kuchl aus den Schritt in den Profibereich.