NEWS

Ex-Salzburg-Talent verlässt die Schweiz für Heimatverein

Für den 20-Jährigen geht es nach eineinhalb Jahren in der Schweiz zurück zu seinem Heimatverein.

Ex-Salzburg-Talent verlässt die Schweiz für Heimatverein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schweiz-Legionär Dominik Lechner verlässt den FC Lugano.

Der ehemalige Jugendnationalspieler wechselt zurück zu seinem Heimatverein SV Kuchl, wo er im Nachwuchs seine fußballerische Karriere startete.

Das vermeldet der Regionalligist am Donnerstag. Der 20-Jährige verließ 2012 als Siebenjähriger den SV Kuchl in Richtung FC Red Bull Salzburg. Nach Abschluss der Akademie erhielt Lechner einen Profivertrag beim Kooperationsverein FC Liefering.

21 Einsätze für Liefering

21 Einsätze verbuchte der Mittelfeld-Mann dort in der ADMIRAL 2. Liga, ehe es im Sommer 2024 zum FC Lugano ging. Dort kam er lediglich in der zweiten Mannschaft in der drittklassigen Promotion League zum Zug.

Beim Kindheitsverein von ÖFB-Nationalspieler Nicolas Seiwald setzt er seine Karriere jetzt fort. Auch Rapid-Kapitän Matthias Seidl schaffte einst von Kuchl aus den Schritt in den Profibereich.

Mehr zum Thema

Rapid-Flirt Koutsias drängt auf Winter-Abgang

Rapid-Flirt Koutsias drängt auf Winter-Abgang

International
8
Kein vorzeitiger Bayern-Abgang: Wende bei Leon Goretzka

Kein vorzeitiger Bayern-Abgang: Wende bei Leon Goretzka

Deutsche Bundesliga
Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm

Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm

Bundesliga
Transfer bahnt sich an: Palace greift wohl bei Salzburg-Gegner zu

Transfer bahnt sich an: Palace greift wohl bei Salzburg-Gegner zu

Premier League
1
LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

Bundesliga
Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Bundesliga
16
Bolla-Abgang noch im Winter? Katzer äußert sich

Bolla-Abgang noch im Winter? Katzer äußert sich

Bundesliga
32

Kommentare

Fußball Regionalliga Gerüchteküche Transfermarkt FC Lugano SV Kuchl