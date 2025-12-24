NEWS

Ex-England-Legionär unterschreibt beim Wiener Sport-Club

Der Mittelfeld-Akteur kickte zuletzt in Stripfing, künftig schnürt er die Schuhe für den Regionalligisten.

Ex-England-Legionär unterschreibt beim Wiener Sport-Club Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wiener Sport-Club macht sich selbst ein Weihnachtsgeschenk: Wie der Regionalligist verkündet, unterschreibt Konstantin Kerschbaumer (33) in Hernals.

Der zentrale Mittelfeldspieler war zuletzt beim gecrashten SV Stripfing engagiert und spielte im Laufe seiner Karriere für den englischen Klub Brentford, sowie in Deutschland für den 1. FC Heidenheim, Arminia Bielefeld und Ingolstadt. In Österreich war er u.a. beim WAC, der Admira und beim SKN St. Pölten aktiv.

"Echter Anführer"

"Mit Konstantin hat sich für uns eine Möglichkeit aufgetan, die für uns von der ersten internen Besprechung hierzu bis zum ersten Gespräch mit Konstantin unglaublich spannend war. Konstantin hat nicht nur als Spieler bei all seinen Stationen gezeigt, welche Fähigkeiten ihn bis nach England geführt haben, sondern zeigt auch in jedem Gespräch ein immenses Verständnis für das Spiel und ist durch seine Art ein echter Anführer", freut sich WSC-Sektionsleiter David Krapf-Günther über den Neuzugang.

Für Kerschbaumer selbst sei es "eine klare Entscheidung für einen Club mit einer jedem Fußballer bekannten einzigartigen Stimmung im und rund um den Verein. Ich habe im Fußball viel erleben dürfen, habe schon viel gesehen, da ist ein Engagement beim Wiener Sport-Club für mich eine sehr reizvolle Aufgabe."

Mehr zum Thema

Spekulationen um Dragovic-Rückkehr zu Roter Stern Belgrad

Spekulationen um Dragovic-Rückkehr zu Roter Stern Belgrad

Bundesliga
100
Die zehn schönsten LigaZwa-Tore 2025

Die zehn schönsten LigaZwa-Tore 2025

2. Liga
Weihnachtsstress in der Premier League kommt heuer mit Verspätung

Weihnachtsstress in der Premier League kommt heuer mit Verspätung

Premier League
Pechvogel Lacroix! Crystal Palace scheitert an Arsenal

Pechvogel Lacroix! Crystal Palace scheitert an Arsenal

International
2
Rapids Trainersuche spitzt sich zu

Rapids Trainersuche spitzt sich zu

Bundesliga
71
Bayern-Stürmer trifft beim Afrika-Cup gleich doppelt

Bayern-Stürmer trifft beim Afrika-Cup gleich doppelt

Fußball
ÖFB-Teamspielerin mit Außenband-Verletzung mehrere Wochen out

ÖFB-Teamspielerin mit Außenband-Verletzung mehrere Wochen out

Frauen-Fußball
Kommentare

Kommentare

Fußball Regionalliga Transfermarkt Wiener Sportclub Konstantin Kerschbaumer