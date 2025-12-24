Ex-England-Legionär unterschreibt beim Wiener Sport-Club

Der Wiener Sport-Club macht sich selbst ein Weihnachtsgeschenk: Wie der Regionalligist verkündet, unterschreibt Konstantin Kerschbaumer (33) in Hernals.

Der zentrale Mittelfeldspieler war zuletzt beim gecrashten SV Stripfing engagiert und spielte im Laufe seiner Karriere für den englischen Klub Brentford, sowie in Deutschland für den 1. FC Heidenheim, Arminia Bielefeld und Ingolstadt. In Österreich war er u.a. beim WAC, der Admira und beim SKN St. Pölten aktiv.

"Echter Anführer"

"Mit Konstantin hat sich für uns eine Möglichkeit aufgetan, die für uns von der ersten internen Besprechung hierzu bis zum ersten Gespräch mit Konstantin unglaublich spannend war. Konstantin hat nicht nur als Spieler bei all seinen Stationen gezeigt, welche Fähigkeiten ihn bis nach England geführt haben, sondern zeigt auch in jedem Gespräch ein immenses Verständnis für das Spiel und ist durch seine Art ein echter Anführer", freut sich WSC-Sektionsleiter David Krapf-Günther über den Neuzugang.

Für Kerschbaumer selbst sei es "eine klare Entscheidung für einen Club mit einer jedem Fußballer bekannten einzigartigen Stimmung im und rund um den Verein. Ich habe im Fußball viel erleben dürfen, habe schon viel gesehen, da ist ein Engagement beim Wiener Sport-Club für mich eine sehr reizvolle Aufgabe."