Weihnachtsstress in der Premier League kommt heuer mit Verspätung

Der erste Großkampftag steigt erst am 27. Dezember. Es stehen zahlreiche Schlagerspiele an.

Weihnachtsstress in der Premier League kommt heuer mit Verspätung Foto: © getty
Textquelle: © APA
In der englischen Fußball-Premier-League setzt der Weihnachtsstress diesmal mit leichter Verspätung ein.

Am traditionell mit Spielen vollgepackten "Bank Holiday" am 26. Dezember (Freitag) steigt mit Manchester United gegen Newcastle United nur eine Partie, dafür geht es dann einen Tag später mit sieben Matches so richtig los. Bis inklusive 8. Jänner stehen vier Runden mit so mancher Schlagerpaarung auf dem Programm.

Straffes Programm auch für Glasners Palace

Spitzenreiter Arsenal nimmt die intensive Phase mit zwei Punkten Vorsprung auf Manchester City in Angriff. Die "Gunners" treten gegen den Neunten Brighton (27.12./daheim), den Dritten Aston Villa (30.12./daheim), den 15. Bournemouth (3.1./auswärts) und den Fünften Liverpool (8.1./daheim) an.

Auf ManCity warten der 17. Nottingham Forest (27.12./auswärts), der Sechste Sunderland (1.1./auswärts), der Vierte Chelsea (4.1./daheim) und Brighton (7.1./daheim).

Keine Verschnaufpause gibt es auch für Oliver Glasners Crystal Palace. In den Partien gegen Tottenham (28.12./daheim), Fulham (1.1./auswärts), Newcastle (4.1./daheim) und Aston Villa (7.1./daheim) wird sich wohl zeigen, wohin der Weg der "Eagles" gehen wird.

Derzeit liegt der Klub aus Südlondon auf Tabellenrang acht, die jüngsten zwei Ligapartien wurden jeweils mit drei Toren Unterschied verloren.

