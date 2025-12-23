NEWS

ÖFB-Teamspielerin mit Außenband-Verletzung mehrere Wochen out

Bei der Bayern-Akteurin hat sich der Verdacht einer Fußverletzung bestätigt.

ÖFB-Teamspielerin mit Außenband-Verletzung mehrere Wochen out Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Die österreichische Nationalspielerin Katharina Naschenweng hat sich am linken Fuß eine Außenband-Teilruptur zugezogen und muss somit mehrere Wochen pausieren. Das gab ihr Klub Bayern München am Dienstag bekannt.

Die Verletzung hatte die 28-Jährige am Montag beim 3:0-Auswärtssieg der Bayern in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen erlitten. Erst im Sommer war Naschenweng von ihrem zweiten Kreuzbandriss genesen.

Bayern-Teamkollegin Sarah Zadrazil ist seit Ende September aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht.

Von dieser Blessur müssen sich aktuell mit Manuela Zinsberger (Arsenal), Marie-Therese Höbinger (Liverpool) und Lilli Purtscheller (Essen) weitere ÖFB-Teamstützen erholen.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Viktoria Pinther - 49 Länderspiele (2 Tore)
19. Marie-Therese Höbinger - 50 Länderspiele (7 Tore)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Teamspielerin erleidet wohl Knöchelverletzung

ÖFB-Teamspielerin erleidet wohl Knöchelverletzung

Frauen-Fußball
Entscheidung in Sturms Trainersuche gefallen

Entscheidung in Sturms Trainersuche gefallen

Bundesliga
21
Gespräche über Wimmer-Zukunft bei Wolfsburg gestartet

Gespräche über Wimmer-Zukunft bei Wolfsburg gestartet

Deutsche Bundesliga
3
Kehrtwende! Deutscher Bundesligist trifft Trainer-Entscheidung

Kehrtwende! Deutscher Bundesligist trifft Trainer-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
Spekulationen um Dragovic-Rückkehr zu Roter Stern Belgrad

Spekulationen um Dragovic-Rückkehr zu Roter Stern Belgrad

Bundesliga
36
Müller: Messi macht Argentinien bei der WM nicht zwingend besser

Müller: Messi macht Argentinien bei der WM nicht zwingend besser

FIFA WM
2
Carabao Cup heute: FC Arsenal - Crystal Palace

Carabao Cup heute: FC Arsenal - Crystal Palace

International
Kommentare

Kommentare

Frauen-Fußball Fußball Katharina Naschenweng