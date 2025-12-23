ÖFB-Teamspielerin mit Außenband-Verletzung mehrere Wochen out

Die österreichische Nationalspielerin Katharina Naschenweng hat sich am linken Fuß eine Außenband-Teilruptur zugezogen und muss somit mehrere Wochen pausieren. Das gab ihr Klub Bayern München am Dienstag bekannt.

Die Verletzung hatte die 28-Jährige am Montag beim 3:0-Auswärtssieg der Bayern in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen erlitten. Erst im Sommer war Naschenweng von ihrem zweiten Kreuzbandriss genesen.

Bayern-Teamkollegin Sarah Zadrazil ist seit Ende September aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht.

Von dieser Blessur müssen sich aktuell mit Manuela Zinsberger (Arsenal), Marie-Therese Höbinger (Liverpool) und Lilli Purtscheller (Essen) weitere ÖFB-Teamstützen erholen.