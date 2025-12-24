Hüttengaudi

Die zehn schönsten LigaZwa-Tore 2025

Von Distanzkracher bis Ferserl – die Highlights der ADMIRAL 2. Liga im Rückblick.

2025 war ein Jahr voller Traumtore in der ADMIRAL 2. Liga!

Die LAOLA1-Redaktion hat die zehn besten Treffer gekürt – vom Distanzkracher über das Ferserl bis hin zum beeindruckenden Sololauf.

Wer hat am meisten überzeugt? William Rodrigues von Austria Lustenau setzte sich mit seinem Geniestreich gegen die SV Ried durch und verewigte sich in den LigaZwa-Geschichtsbüchern.

Doch auch die anderen neun Treffer sind echte Highlights – Viva la LigaZwa!

Hier ansehen:

