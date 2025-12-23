NEWS

Rapids Trainersuche spitzt sich zu

Der Top-Kandidat soll sich bereits zum zweiten Mal in Wien befinden.

Johannes Hoff Thorup dürfte gute Karten haben, der nächste Trainer des SK Rapid zu werden.

Laut "Sky" weilt der Däne zum mittlerweile zweiten Mal für persönliche Gespräche in Wien. Eine baldige Einigung mit dem 36-Jährigen und die Unterschrift sind demnach "erwartet".

Thorup würde eineinhalb Jahre als Trainer von Nordsjaelland in der dänischen Liga und eine knappe Saison bei Norwich City in der englischen Championship an Chefcoach-Erfahrung mitbringen und gilt als offensiv denkender Trainer.

