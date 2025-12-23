Senegal SEN
Botsuana BOT
Endstand
3:01:0 , 2:0
-
Nicolas Jackson
-
Nicolas Jackson
-
Cherif Ndiaye
NEWS
Bayern-Stürmer trifft beim Afrika-Cup gleich doppelt
Nicolas Jackson trägt damit entscheidend zum Favoriten-Sieg Senegals bei.
Bayern-Stürmer Nicolas Jackson verhilft Co-Favorit Senegal am Dienstag beim Afrika-Cup mit zwei Toren zum Sieg.
Auch Cherif Ndiaye trifft bei Senegals 3:0-Auftakterfolg über Botswana. Die Senegalesen übernehmen damit gleich die Führung in Gruppe D vor der Demokratischen Republik Kongo (1:0-Sieger gegen Benin).
Jackson fungiert bei den Bayern – Klub von Konrad Laimer, Österreichs Fußballer des Jahres – mehrheitlich als Back-up für Torjäger Harry Kane, traf da bei zwölf Liga-Einsätzen dreimal.