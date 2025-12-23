Bayern-Stürmer trifft beim Afrika-Cup gleich doppelt

Bayern-Stürmer Nicolas Jackson verhilft Co-Favorit Senegal am Dienstag beim Afrika-Cup mit zwei Toren zum Sieg.

Auch Cherif Ndiaye trifft bei Senegals 3:0-Auftakterfolg über Botswana. Die Senegalesen übernehmen damit gleich die Führung in Gruppe D vor der Demokratischen Republik Kongo (1:0-Sieger gegen Benin).

Jackson fungiert bei den Bayern – Klub von Konrad Laimer, Österreichs Fußballer des Jahres – mehrheitlich als Back-up für Torjäger Harry Kane, traf da bei zwölf Liga-Einsätzen dreimal.