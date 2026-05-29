Umbruch! Mehrere Stützen verlassen den Wiener Sport-Club

Der Wiener Sport-Club steckt im Umbruch.

Nach dem bereits erfolgten Umzug in das neue Stadion am Sport-Club-Platz wird sich bei den Dornbachern auch im Kader zur neuen Saison einiges ändern. Wie der Klub auf seinen Social-Media-Kanälen informiert, geht das heutige letzte Heimspiel der Saison gegen den SV Leobendorf mit einigen Abschieden langjähriger Stützen einher.

So werden Mirza Berković, Luka Gusić, Lucas Pfaffl und Tormann Florian Prögelhof den Verein mit Ende der Saison verlassen.

Klub-Legende, Kapitän und langjährige Stützen gehen

Der 34-jährige Berković spielte in seiner Laufbahn - abgesehen von einer Leihe zum Team Wiener Linien - ausschließlich für den WSC. Bislang machte er 327 Spiele für die Hernalser.

Außenverteidiger Pfaffl (26) kam 2017 aus der Jugend des SK Rapid. Beide werden sich wohl einen anderen Verein suchen.

Abwehrchef Gusić kam im Sommer 2020 von Ebreichsdorf und trug in den beiden vergangenen Jahren auch die Kapitänsbinde beim WSC. Er wird mit 36 Jahren seine Karriere beenden.

Ebenfalls im Sommer 2020 aus Ebreichsdorf machte Prögelhof den Schritt zum WSC, in den vergangenen beiden Jahren hatte er aber mit Verletzungen zu kämpfen.

2023 noch im Cup-Viertelfinale

Mit dem scheidenden Quartett landete der WSC zwischen 2019 und 2023 jeweils in den Top vier der Regionalliga Ost, in der Saison 2022/23 kam man im UNIQA ÖFB-Cup sensationell ins Viertelfinale, wo man sich der SV Ried geschlagen geben musste. Zuvor wurden mit Austria Lustenau und Austria Wien aber zwei Bundesligisten am Sport-Club-Platz eliminiert.

Aktuell geht es für den Wiener Sport-Club bei zwei ausstehenden Spielen noch um den Klassenerhalt in der Ostliga.