Trainerwechsel beim Wiener Sportclub!

Wie der Regionalligist bestätigt, gehen die Wiener und Cheftrainer Stefan Rapp einvernehmlich getrennte Wege.

Im Oktober 2025 warb man den 54-Jährigen von Ligakonkurrent Neusiedl am See ab. Nach einem durchwachsenen Start waren die Hernalser zwischenzeitlich im Kampf um die Liga.

Gesetzten Ziele wurden erreicht

Der Verbleib wurde gesichert, auch ein Ticket für den UNIQA ÖFB-Cup konnte im Finish noch gebucht werden.

"Wir haben die gesetzten Ziele, in einer für den Verein, Trainer und Mannschaft schwierigen Saison, erreicht. Stefan hat sich stets mit Kompetenz und Leidenschaft für den Wiener Sport-Club eingesetzt. Wir möchten Stefan unseren Dank aussprechen und wünschen ihm sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute für seine Zukunft", so Sektionsleiter David-Krapf-Günther.

Der scheidenden Cheftrainer meint: "Ich bedanke mich beim Verein, der Mannschaft, dem Betreuerteam sowie den außergewöhnlichen Fans für die Unterstützung und das Vertrauen. Der Wiener Sport-Club hat viel vor und dafür wünsche ihm alles Gute."

Den Nachfolger haben die Wiener noch nicht bekannt gegeben.