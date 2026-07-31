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Olympiasieger übernimmt tschechische Nationalmannschaft

Als erster Ausländer soll der 52-Jährige die Tschechen nach der enttäuschenden WM 2026 wieder zurück in die Erfolgsspur führen.

Olympiasieger übernimmt tschechische Nationalmannschaft Foto: © IMAGO / CTK Photo
Textquelle: © APA
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Tschechien bekommt erstmals einen ausländischen Fußball-Nationaltrainer.

Der Spanier Santi Denia steht künftig an der Spitze des Teams mit dem Löwen auf dem Trikot. Der 52-Jährige habe einen Vertrag für zwei Jahre mit der Option auf Verlängerung unterzeichnet, teilte der nationale Fußballverband FACR in Prag mit.

Der frühere Profispieler folgt auf Miroslav Koubek, der nach dem Vorrunden-Aus der Tschechen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zurückgetreten war.

"Ich bin froh, dass ich hier sein darf - und außerordentlich motiviert", sagte Denia. Als einen seiner Assistenten bringt er den Ex-Profi Pablo Amo mit.

Start in der Nations League

Seinen Start wird er bei den Spielen in der UEFA Nations League gegen Kroatien und England im September haben. Denia - mit vollem Namen Santiago Denia Sanchez - hatte Spanien 2024 in Paris zu Olympiagold geführt.

Zuletzt trainierte er den katarischen Verein Al-Shahania SC. In seiner Zeit als Verteidiger spielte er für Albacete Balompie und Atletico Madrid. Zweimal stand er in den Jahren 1997 und 1998 für die spanische Nationalmannschaft auf dem Feld.

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