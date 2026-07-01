Korruptions-Razzia in Deutschland wegen Tickets für EM 2024

Wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2024 in Deutschland haben Ermittler bundesweit zahlreiche Stadtverwaltungen durchsucht.

Das hat eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) NRW bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Bochum und das LKA Nordrhein-Westfalen ermitteln wegen des Verdachts der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung.

Mitarbeiter von Stadtverwaltungen sollen tausende EM-Tickets zu Vorzugspreisen erhalten haben. Diese seien von einigen Städten genutzt und unterschiedlich verwendet worden, teilten Staatsanwaltschaft und LKA mit.

Wurde auch die DFB-Zentrale durchsucht?

Informationen der "Bild"-Zeitung, wonach auch die Zentrale des Deutschen Fußball-Bunds in Frankfurt durchsucht worden sei, bestätigten die Ermittler zunächst nicht. Die Maßnahmen dauerten noch an.

Die Beschuldigten hätten bisher keine Gelegenheit gehabt, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Es gelte die Unschuldsvermutung.