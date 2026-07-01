-
Unsere ÖFB-Elf gegen SpanienAnsakonferenz
-
Highlights: So ist der Co-Gastgeber ein GeheimfavoritFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Frankreich zaubern gegen SchwedenFIFA WM 2026
-
Highlights: So schießt Haaland Norwegen ins AchtelfinaleFIFA WM 2026
-
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?Ansakonferenz
-
Highlights: Das nächste Elfmeter-Drama dieser WM!FIFA WM 2026
-
Highlights: Deutschland scheitert im ElfmeterschießenFIFA WM 2026
-
Highlights: Martinelli wird zum Helden: Brasilien bezwingt Japan spätFIFA WM 2026
-
So eskalierte unsere WatchpartyAnsakonferenz
-
Highlights: Der Last-Minute-Siegtreffer von KanadaFIFA WM 2026
Korruptions-Razzia in Deutschland wegen Tickets für EM 2024
Es wurden zahlreiche Stadtverwaltungen durchsucht, nachdem Mitarbeiter dieser tausende Tickets zu Vorzugspreisen erhalten haben.
Wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2024 in Deutschland haben Ermittler bundesweit zahlreiche Stadtverwaltungen durchsucht.
Das hat eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) NRW bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Bochum und das LKA Nordrhein-Westfalen ermitteln wegen des Verdachts der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung.
Mitarbeiter von Stadtverwaltungen sollen tausende EM-Tickets zu Vorzugspreisen erhalten haben. Diese seien von einigen Städten genutzt und unterschiedlich verwendet worden, teilten Staatsanwaltschaft und LKA mit.
Wurde auch die DFB-Zentrale durchsucht?
Informationen der "Bild"-Zeitung, wonach auch die Zentrale des Deutschen Fußball-Bunds in Frankfurt durchsucht worden sei, bestätigten die Ermittler zunächst nicht. Die Maßnahmen dauerten noch an.
Die Beschuldigten hätten bisher keine Gelegenheit gehabt, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Es gelte die Unschuldsvermutung.