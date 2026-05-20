Salzburgs Zeugnis: Die größte Enttäuschung der Red-Bull-Ära?

Red Bull Salzburg erlebte in dieser Saison einen historischen Rückschritt. Erstmals seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 reichte es in der ADMIRAL Bundesliga nur zu Platz drei.

Die Saison begann unter Thomas Letsch, der jedoch bereits nach 19 Spieltagen entlassen wurde. Auch Nachfolger Daniel Beichler, der aus dem eigenen Nachwuchs des FC Liefering hochgezogen wurde, konnte die erhoffte Trendwende nicht bringen und blieb sportlich hinter den Erwartungen zurück.

Am Ende stand eine enttäuschende Spielzeit ohne ernsthafte Titelchance – trotz des mit Abstand teuersten Kaders der Liga.

Ob die Saison damit die Note 5 verdient hat, analysieren July, Hannes und Patrick in der Ansakonferenz.

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Das Saison-Zeugnis für Salzburg: