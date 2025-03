U19-Team besiegt Ungarn in der EM-Quali

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam ist erfolgreich in die Eliterunde der EM-Qualifikation gestartet.

Die Truppe von Teamchef Oliver Lederer bezwang am Mittwoch Mini-Turnier-Gastgeber Ungarn in Kisvárda verdient mit 3:1. Oghenetejiri Adejenughure (2., 17.) und Leon Grgic (14.) führten schon in der Anfangsphase die Entscheidung herbei. Die Ungarn mussten nach einem Ausschluss ab der 45. Minute in Unterzahl agieren. Nächster ÖFB-Gegner ist am Samstag (15.00 Uhr) Island.

Die Isländer verloren zum Gruppe-1-Auftakt gegen Dänemark mit 0:2. Die Dänen sind zum Abschluss am 25. März (15.00) der letzte österreichische Gegner. Nur die sieben Gruppensieger qualifizieren sich für die in Rumänien stattfindende Endrunde.