Punkt gegen Deutschland! U17-Team schrammt an Sieg vorbei

Das ÖFB-U17-Nationalteam startet mit einem Remis gegen Deutschland in die 2. Quali-Runde für die EURO 2025.

Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler spielt im spanischen Merida gegen die DFB-Elf 2:2 und hat lange sogar gute Karten auf einen Sieg.

Die Nachwuchstalente (Jahrgang 2008) gehen in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Hasan Deshishku trifft gleich doppelt, in der 16. Minute nach Vorarbeit von Dominik Dobis, in der 23. Minute per direkt verwandeltem Freistoß ins Kreuzeck. Bereits zuvor und auch danach haben die Österreicher gute Möglichkeiten, scheitern aber mehrmals an Torhüter Trippel.

Aus dem Nichts kann Deutschland in Hälfte zwei gleich doppelt zuschlagen, Keziah Oteng-Mensah (72.) und Alexander Staff (73.) gelingt der rasche Doppelschlag zum 2:2-Endstand.

Stadler lobt: "Das war sensationell"

Teamchef Stadler lobte sein Team nach dem Punktgewinn: "Ich muss dem Team ein ganz, ganz großes Kompliment machen. Das war vermutlich die beste Leistung seit wir als Team zusammen sind. Wie die Burschen unseren Matchplan umgesetzt haben, war sensationell. Sie haben gesehen, dass wir mit unserer Art und Weise gegen jeden Gegner bestehen können."

Zum schnellen Doppelschlag von Deutschland sagt er: "Das tut natürlich weh. Die Jungs hätten sich heute mehr verdient. Diese zwei Minuten haben uns den ganz großen Triumph gekostet. Aber wenn uns vor der Partie jemand gesagt hätte, dass wir gegen Deutschland so ein Spiel machen und mit einem 2:2 starten, wären wir vermutlich zufrieden gewesen."

Im zweiten Gruppenspiel treffen Spanien und Norwegen aufeinander. Für die ÖFB-Elf geht es am Samstag (16:00 Uhr) gegen Norwegen.