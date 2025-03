Österreichs U19-Fußball-Nationalteam verpasst die Europameisterschaft 2025 in Rumänien.

Die Auswahl von U19-Teamchef Oliver Lederer verliert das letzte Spiel der Gruppe 1 in der Eliterunde gegen Dänemark mit 1:2. Aufgrund der vor der Partie besseren Tordifferenz hätte bereits ein Remis zur ersten EM-Teilnahme seit 2022 gereicht.

Nach elf Spielminuten wird dem ÖFB-Team die Aufgabe eigentlich erleichtert, da Dänemarks Torhüter Breum-Harild die Rote Karte sieht (11.). Österreich braucht jedoch lange, um Profit daraus zu ziehen - Stuttgart-Legionär Spalt trifft in der 55. Spielminute zur 1:0-Führung.

Kaltschnäuzige Dänen

Die Lederer-Truppe ist in Überzahl in allen Belangen überlegen, präsentiert sich aber gegen eine dicht gestaffelte Abwehr der Dänen ideenlos.

Die Nordeuropäer präsentieren sich dafür extrem kaltschnäuzig: Larsen (69.) trifft nach einem weiten Ausschuss zum Ausgleich, fünf Minuten später vertändelt Feiner als letzter Mann den Ball und Gogorza netzt ein (74.).

Österreich verpasst in einer hektischen Schlussphase den Ausgleich und schließt Gruppe 1 der Eliterunde nach zwei Siegen gegen Ungarn und Island auf dem zweiten Platz ab. Dänemark nimmt als ungeschlagener Gruppensieger an der EM in Rumänien teil.

