ÖFB-U17-Frauen schaffen Einzug in die EM-Endrunde

Österreichs U17-Frauen haben den Einzug in die EM-Endrunde 2025 geschafft!

Dem Team von Trainer Patrick Haidbauer reicht im finalen Spiel des Miniturniers gegen Deutschland ein 0:0, um sich Platz eins in der Gruppe A7 zu sichern, der die Teilnahme an der Endrunde berechtigt.

Zuvor feierte das ÖFB-Team zwei Kantersiege gegen Dänemark und Kosovo (beide 4:0).

Somit steht der Lehrgang zum dritten Mal nach 2014 und 2019 bei einer EM-Endrunde. Die U17-Europameisterschaft 2025 findet vom 4. Mai bis zum 17. Mai auf den Färöer statt.

"Ausrufezeichen für den österreichischen Frauenfußball"

Teamchef Haidbauer war sichtlich stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. Er zeigte sich nach dem Schlusspfiff gefasst.

"Die Emotionen nach dem Schlusspfiff, das sind genau die Momente, für die wir tagtäglich arbeiten. Wir haben das gesamte Spiel heute alles investiert. Die Spielerinnen sind genau mit der Überzeugung und dem Willen auf dem Platz gestanden, dass nur wir heute das Ticket für die EM auf den Färöer lösen", so Haidbauer.

Österreich blieb in der ganzen Qualifikation ungeschlagen. So auch in der ersten Phase, wo man unter anderem ein 3:3 gegen Titelverteidiger Spanien holte.

"Dass wir Titelverteidiger Spanien und auch Deutschland in beiden Qualifikationsrunden in der Gruppe hatten und dennoch zur EM fahren, ist überragend und ein Ausrufezeichen für den österreichischen Frauenfußball", meinte Haidbauer weiter.

Endrunde dient als Quali-Bewerb für WM

Die Auslosung für die EM-Endrunde folgt am kommenden Mittwoch, 26. März um 12 Uhr in Klaksvik. Neben Österreich und den Gastgeberinnen haben sich Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen und Spanien qualifiziert.

Zugleich dient die Europameisterschaft als Qualifikationswettbewerb für die FIFA-U17-WM 2025. Diese wird vom 17. Oktober bis 8. November in Marokko ausgetragen.

Die fünf UEFA-Startplätze gehen an die vier Halbfinalisten der U17-EM sowie an den Sieger des Play-off-Spiels zwischen den beiden Drittplatzierten.

𝗘𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗪𝗜𝗥 𝗞𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡 🇦🇹🙌🏼



Mit einem 0:0-Remis gegen Deutschland sichern sich unsere #U17 Mädels nach 2014 und 2019 zum dritten Mal die Teilnahme an einer Europameisterschaft 🏆🌍 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/BwNj97M94v — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 23, 2025