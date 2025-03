EURO-Hoffnung lebt: ÖFB-U17 und -U19 vor Do-or-Die-Spielen

Österreich könnte in diesem Sommer bei gleich drei Fußball-Nachwuchs-Europameisterschaften vertreten sein.

Neben den bereits qualifizierten ÖFB-U17-Frauen hat auch bei den Männern die U17-, aber ebenso die U19-Auswahl realistische Chancen auf eine EURO-Teilnahme. Beide Nachwuchs-Nationalteams haben vor dem finalen Qualifikationsspiel der Eliterunde alle Trümpfe selbst in der Hand.

U19-Finale gegen Dänemark: "Es ist angerichtet"

Der von Oliver Lederer (Bild) betreuten U19 (Jahrgang 2006) reicht am Dienstag bereits ein Remis gegen Dänemark. Die Österreicher haben genauso wie die Dänen die ersten beiden Spiele gegen Ungarn und Island gewonnen, dabei aber mehr Tore geschossen.

"Wir wollten mit zwei Siegen starten, das ist uns gelungen. Jetzt wollen wir den letzten Step machen. Es ist alles angerichtet", freut sich Lederer auf das Finale.

Die U19-EURO 2025 findet vom 13. bis 26. Juni in Rumänien statt. Letztmals war eine rot-weiß-rote U19 2022 bei einer Endrunde vertreten. Das Team rund um Yusuf Demir und Co. scheiterte in der Slowakei in der Gruppenphase.

U17 vor Herkulesaufgabe

Eine österreichische U17 war erst im vergangenen Sommer bei einer EURO dabei und kam sogar bis ins Viertelfinale. Für eine erneute Teilnahme braucht der 2008er-Jahrgang von Teamchef Hermann Stadler zum Eliterunden-Abschluss am Dienstag wohl einen Sieg über Spanien.

In den ersten beiden Spielen konnte 2:2 gegen Deutschland remisiert und 2:1 gegen Norwegen gewonnen werden. In der Partie gegen Norwegen ließ man allerdings zahlreiche Topchancen auf einen höheren Sieg aus, weshalb Deutschland trotz gleicher Tordifferenz, aber mit einem zusätzlich geschossenen Tor im Fernduell nun die Nase vorne hat. Österreichs U17 muss gegen Spanien nun entweder ein besseres Ergebnis oder einen höheren Sieg als die Deutschen im Parallelspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Norweger holen.

"Jetzt wartet ein Endspiel gegen Spanien auf uns. Wir leben unseren Traum und wollen das Turnier noch mit einer EM- oder WM-Quali krönen. Es wird richtig schwer, aber wir haben viel Selbstvertrauen und glauben auch gegen die Spanier an unsere Chance", hofft Stadler darauf, dass seine Mannschaft am Ende der Eliterunde zumindest zu den vier besten Gruppenzweiten gehört und damit das Ticket für die U17-Weltmeisterschaft in Katar (5. bis 27. November 2025) löst.

Für eine EURO-Teilnahme braucht es hingegen den Gruppensieg. Die Endrunde würde von 19. Mai bis 1. Juni in Albanien über die Bühne gehen.