Der SKN St. Pölten gewinnt den Grunddurchgang der Saison 2024/25 der ADMIRAL Frauen Bundesliga!

Die "Wölfinnen" besiegen in der 18. und damit letzten Runde die Wiener Austria in der Bundeshauptstadt mit 2:0, für die Tore sorgen Stürmerin Melanie Brunnthaler (21.) und Mittelfeldspielerin Maria Mikolajova (60.). Die Gäste aus Niederösterreich sind auch das bestimmende Team, halten mit einer deutlichen Mehrheit den Ballbesitz.

Während St. Pölten die Serie auf fünf Siege in Folge ausbaut und 45 Punkte auf dem Konto hat, reißt jene der "Veilchen", die als Tabellen-Zweite bei fünf Zählern weniger halten.

Wer spielt in welcher Gruppe?

Am Sonntag gewinnen am abschließenden Spieltag des Grunddurchgangs auch der SCR Altach (3:0 gegen USV Neulengbach) und der SK Sturm Graz (2:1 bei SPG FC Lustenau).

Die Tabelle wird nun zweigeteilt, in der Meistergruppe spielen St. Pölten, Austria Wien, First Vienna, SK Sturm Graz und SCR Altach mit. Die Qualifikationsgruppe umfasst FC Bergheim, USV Neulengbach, FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen, SPG FC Lustenau und den LASK.

Beide Gruppen starten am 12. und 13. April in ihre Phasen. Während am 10. und 11. Mai (23. Runde) die Qualifikationsgruppe endet, wird die Meistergruppe am 17. und 18. Mai abgeschlossen (24. Runde).