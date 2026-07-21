Rapid-Vertrag aufgelöst! ÖFB verpflichtet Ex-LASK-Coach Sageder

Thomas Sageder (42) wird ab September Teamchef des ÖFB-U15-Nationalteams und betreut auch das U15-Future-Team.

Der Ex-LASK-Cheftrainer arbeitete zuletzt als Co-Trainer von Peter Stöger beim SK Rapid. Mit den Wienern fand der ÖFB eine Lösung zur Auflösung des noch gültigen Arbeitsvertrags.

Vergangenheit im ÖFB

Sageder arbeitete bereits als Co der erfolgreichen U17-Nationalmannschaft während der Qualifikation unter Hermann Stadler. Beim Turnier, wo man den Vizetitel holte, war er nicht an Bord.

"Wir freuen uns, dass wir Thomas Sageder als neuen U15-Teamchef gewinnen konnten. Thomas bringt sowohl Erfahrung aus dem Spitzenfußball als auch aus der Nachwuchsarbeit mit und kennt unsere Ausbildungsphilosophie bereits aus seiner Tätigkeit als Assistent von Hermann Stadler. Mit seiner Erfahrung und seiner fachlichen Kompetenz wird er unsere Nachwuchsarbeit optimal ergänzen", so Sebastian Prödl, Leiter der Nachwuchs-Nationalteams.

Sageder freut sich auf seine neue Aufgabe: "Die Möglichkeit, die vielversprechendsten Talente Österreichs als U15-Teamchef auf ihrem Weg begleiten und in ihrer Entwicklung unterstützen zu dürfen, ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Als Co-Trainer von Hermann Stadler habe ich die Arbeitsweise bei den Nachwuchs-Nationalteams bereits kennen und schätzen gelernt."

Neuer Posten geschaffen

Neben seiner Tätigkeit soll Sageder auch in der Talenteförderung Verantwortung übernehmen. Konstantin Breuer (30) wird zudem ab August Leiter Nachwuchsfußball U6 bis U15 in der Abteilung Talenteförderung der Direktion Sport.

Breuer war an der Entwicklung des ÖFB-Ausbildungskonzepts beteiligt.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, die Weiterentwicklung des Nachwuchsfußballs im ÖFB aktiv mitzugestalten. Unser Ziel muss es sein, möglichst vielen Kindern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich mit Freude entwickeln können. Gute Ausbildung beginnt nicht erst in der Akademie, sondern schon viele Jahre davor", so Breuer.