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Sturm-Gegner ändert kurz vor Duell Kader

Weil ein Neuzugang im Test derart überzeugte, änderten die Schotten kurz vor dem CL-Quali-Match den Kader. Ein Spieler musste weichen.

Sturm-Gegner ändert kurz vor Duell Kader Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Sturm Graz startet am Dienstag in die 2. Runde der Qualifikation für die UEFA Champions League. Im Hinspiel empfängt der Vizemeister den schottischen Klub Hearts of Midlothian (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beim Gegner gibt es einen Tag vor dem Spiel noch eine Kaderänderung, die Liste wurde eigentlich vergangene Woche veröffentlicht. UEFA-Regeln erlauben in dieser Phase des Bewerbs aber zwei Änderungen.

Doppelpack veränderte Kader

Das macht sich der Klub jetzt zunutze. Neuzugang Amadou Ba-Sy war ursprünglich nicht im Aufgebot, nach einem Doppelpack im Test gegen Rayo Vallecano (2:1) ist er in der Murstadt jetzt doch an Bord.

Der 25-Jährige kam Anfang Juli vom französischen Klub FC Rouen. Wintereinkauf Rogers Mato hingegen muss seinen Platz im 22-Mann-Kader wieder hergeben.

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