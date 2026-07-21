Sturm-Gegner ändert kurz vor Duell Kader
Weil ein Neuzugang im Test derart überzeugte, änderten die Schotten kurz vor dem CL-Quali-Match den Kader. Ein Spieler musste weichen.
Sturm Graz startet am Dienstag in die 2. Runde der Qualifikation für die UEFA Champions League. Im Hinspiel empfängt der Vizemeister den schottischen Klub Hearts of Midlothian (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Beim Gegner gibt es einen Tag vor dem Spiel noch eine Kaderänderung, die Liste wurde eigentlich vergangene Woche veröffentlicht. UEFA-Regeln erlauben in dieser Phase des Bewerbs aber zwei Änderungen.
Doppelpack veränderte Kader
Das macht sich der Klub jetzt zunutze. Neuzugang Amadou Ba-Sy war ursprünglich nicht im Aufgebot, nach einem Doppelpack im Test gegen Rayo Vallecano (2:1) ist er in der Murstadt jetzt doch an Bord.
Der 25-Jährige kam Anfang Juli vom französischen Klub FC Rouen. Wintereinkauf Rogers Mato hingegen muss seinen Platz im 22-Mann-Kader wieder hergeben.