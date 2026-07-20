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Stefan Maierhofer übernimmt Traineramt beim Kremser SC

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler kehrt zu seinem Ex-Klub zurück und wird Cheftrainer des Regionalligisten.

Stefan Maierhofer übernimmt Traineramt beim Kremser SC Foto: © GEPA
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Stefan Maierhofer wird neuer Cheftrainer des Kremser SC.

Der 43-Jährige kehrt ausgerechnet zu jenem Verein zurück, bei dem er im Jahr 2023 seine aktive Spielerkarriere beendet hatte und zuvor bereits als Spielertrainer aktiv war.

Der Schritt kommt etwas überraschend, nachdem der bisherige Coach Philipp Zulechner den Regionalligisten nur knapp drei Wochen nach seiner Verpflichtung wieder verlassen hat.

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KSC-Präsident zeigte sich in einer Vereinsmeldung "sehr froh, innerhalb kürzester Zeit eine tolle Lösung gefunden zu haben". Auch Maierhofer freut sich auf die "neue Herausforderung", die ihn "extrem reizt".

Erfolgreiche Karriere als Spieler

Maierhofer blickt auf eine bewegte Karriere als Profi zurück. Der 2,02 Meter große Angreifer absolvierte zwischen 2008 und 2011 insgesamt 19 Länderspiele für das österreichische Nationalteam und erzielte dabei einen Treffer.

Zu seinen größten Erfolgen zählen der Meistertitel mit dem SK Rapid im Jahr 2008 sowie das Double mit dem FC Red Bull Salzburg 2012.

In jener Saison krönte sich Maierhofer zudem zum Torschützenkönig der ADMIRAL Bundesliga.

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