WM-Quali-Spiel der ÖFB-Frauen in Slowenien vorverlegt

Das WM-Qualifikationsspiel des österreichischen Frauen-Fußball-Nationalteams in Slowenien am Samstag ist kurzfristig um zwei Stunden vorverlegt worden.

Wie der ÖFB mitteilte, wird das zweite Spiel der Gruppe A4 in Koper wegen des zu erwartenden sehr starken Nebels am Abend nun bereits um 17:00 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) statt wie geplant um 19.00 Uhr stattfinden.

Das erste Gruppenspiel hatte die ÖFB-Auswahl gegen Norwegen mit 0:1 verloren.