Slowenien Slowenien SLO
Österreich Österreich AUT
Heute 17:00 Uhr
NEWS

WM-Quali-Spiel der ÖFB-Frauen in Slowenien vorverlegt

Wegen des zu erwartenden sehr starken Nebels in Koper beginnt das Spiel zwei Stunden früher.

WM-Quali-Spiel der ÖFB-Frauen in Slowenien vorverlegt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Das WM-Qualifikationsspiel des österreichischen Frauen-Fußball-Nationalteams in Slowenien am Samstag ist kurzfristig um zwei Stunden vorverlegt worden.

Wie der ÖFB mitteilte, wird das zweite Spiel der Gruppe A4 in Koper wegen des zu erwartenden sehr starken Nebels am Abend nun bereits um 17:00 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) statt wie geplant um 19.00 Uhr stattfinden.

Das erste Gruppenspiel hatte die ÖFB-Auswahl gegen Norwegen mit 0:1 verloren.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
18. Viktoria Pinther - 53 Länderspiele (2 Tore)

