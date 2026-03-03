"Geben alles, um Papier zu drehen" - ÖFB-Frauen kämpfen um WM

Heimvorteil gegen Norwegen?

Mit Norwegen, das sich in der FIFA-Weltrangliste auf Platz zwölf befindet, wartet gleich zu Beginn ein anspruchsvoller Gegner. Im September 2023 trennte man sich unentschieden, ehe sich die Österreicherinnen im Dezember 2023 in der Nations-League-Gruppenphase mit 2:1 durchsetzten und den Verbleib in Liga-A fixierten.

Insgesamt konnten die Norwegerinnen in acht Spielen vier Mal gewinnen, zwei Mal gab es keinen Sieger und zwei Duelle gingen an Österreich.

Erst bei der Europameisterschaft im letzten Sommer stellte die Nation ihre Stärken unter Beweis. Das Team erreichte das Viertelfinale.

Von den Skandinavierinnen erwartet sich Plattner "vor allem eine sehr gute Offensive". Dennoch hoffe sie, dass Österreich "im Umschaltspiel und mit unseren schnellen Stürmern Akzente setzen kann". Laut Brunnthaler wird eine "gute und sehr körperbetonte Mannschaft" auf das Team zukommen.

Der Heimvorteil in Maria Enzersdorf könnte jedoch gerade zum Auftakt für die rot-weiß-roten Frauen sprechen, wie auch Plattner zustimmt: "Ich glaube, dass, wenn man vor heimischen Fans spielen kann, das auf jeden Fall nochmal einen Push vor dem Spiel gibt und wir so einfach gut in die WM-Quali starten können."

Slowenien als vermeintlicher Underdog

Der vermeintlich schwächste Gegner der Gruppe A4 ist auf dem Papier Slowenien. Die Nationalmannschaft befindet sich in der Weltrangliste auf Platz 38.

Die ÖFB-Elf durfte bisher sieben Siege aus sieben Duellen bejubeln. Die letzten beiden Begegnungen im Playoff zur EM 2025 konnten im Oktober 2024 mit 3:0 beziehungsweise 2:1 gewonnen werden. Dennoch ist auch diese Mannschaft nicht zu unterschätzen.

Plattner sieht den Knackpunkt vor allem darin, "mit dem Ball Lösungen zu finden, aber auch die Chancen vor dem Tor zu nutzen".