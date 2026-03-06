ÖFB oder DFB? Paul Wanner hat sich entschieden

Paul Wanner wird für die österreichische Nationalmannschaft auflaufen!

Was sich über Monate gezogen hat, ist nun also fix. Das haben mittlerweile sowohl der Spieler als auch der ÖFB bestätigt.

Zuvor preschte bereits die "Bild" mit einem Bericht vor, wonach der Mittelfeldspieler seine Entscheidung bereits DFB-Teamchef Julian Nagelsmann sowie U21-Coach Antonio Di Salvio in einem persönlichen Gespräch übermittelt haben soll. Auch die "Krone" berichtete davon.

Der gebürtige Dornbirner hat seine Entscheidung exklusiv in einem Gespräch mit "Sky" verkündet.

Traum von der WM

"Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere. Denn tatsächlich habe ich durch meine Eltern, meine Erziehung und die Stationen in meiner Karriere zwei Herzen in meiner Brust. Es ehrt mich unheimlich, dass sich zwei Verbände darum bemüht haben, mich davon zu überzeugen, für ihre Nationalmannschaft zu spielen. Der Austausch mit dem ÖFB hat permanent stattgefunden, mit Ralf Rangnick und seinem Trainerteam habe ich seit sehr langer Zeit einen super offenen, ehrlichen Austausch. Diesen haben wir in den vergangenen Wochen noch einmal intensiviert.", wird Wanner zitiert.

Mit der Aussicht auf Spielzeit bei der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko soll der ÖFB den 20-Jährigen nun geködert haben.

"Ich möchte die sportliche Entwicklung der nächsten Monate bestätigen. Und dann träume ich natürlich davon, das Trikot der Nationalmannschaft Österreichs zu tragen. Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen. Dafür gebe ich in jedem Spiel alles", so der Eindhoven-Profi.

Das sagt der ÖFB

Mittlerweile hat sich auch der Österreichische Fußball-Bund dazu geäußert.

Dabei heißt es folgendes: "Der ÖFB hat sich über viele Jahre bemüht, Paul Wanner eine nachhaltige sportliche Perspektive im österreichischen Nationalteam aufzuzeigen. Dabei war es stets essentiell, Möglichkeiten darzustellen, ohne dabei Druck auszuüben."

"Entscheidend ist, dass ein Spieler eine solche Wahl aus voller Überzeugung trifft. Umso erfreulicher ist es, dass sich Paul Wanner für den österreichischen Weg entschieden hat. Der formale Prozess liegt aktuell bei der FIFA", heißt es weiter.