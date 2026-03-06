PSG patzt gegen Monaco und hält Meisterrennen weiter offen

Paris Saint-Germain kassiert in der 25. Runde der Ligue 1 im Heimspiel gegen AS Monaco eine empfindliche Niederlage und öffnet damit im Kampf um den Meistertitel plötzlich wieder die Tür für die Konkurrenz. Der Tabellenführer verliert im Prinzenpark mit 1:3 und zeigt vor allem defensiv ungewohnte Schwächen.

Monaco erwischt einen Traumabend in Paris und präsentiert sich spielfreudig. In Minute 27 bringt Maghnes Akliouche die Gäste nach einer Vorlage von Balogun in Führung.

Nach der Pause legen die Monegassen nach. Aleksandr Golovin erhöht in Minute 55 auf 2:0. Erst ein sehenswerter Treffer von Bradley Barcola zum 1:2 lässt PSG kurz hoffen (71.), doch die Antwort folgt prompt: Folarin Balogun stellt nach einem Konter in Minute 73 auf 1:3 und sorgt damit für die Vorentscheidung.

AS Monaco bringt Sieg über die Zeit

Paris wirft in der Schlussphase alles nach vorne, bringt Ousmane Dembélé und Goncalo Ramos, erspielt sich auch Chancen, doch Monaco verteidigt clever und bringt den Sieg souverän über die Zeit.

Für PSG bedeutet die Niederlage ein Dämpfer. Als Tabellenführer machen die Pariser das Titelrennen nun wieder spannend, während Monaco mit einem Statement-Sieg wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel holt.