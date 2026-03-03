Das ÖFB-Frauen-Nationalteam muss sich zum Auftakt der Qualifikation für die WM in Brasilien 2027 mit 0:1 gegen Norwegen geschlagen geben.

Ein später Naalsund-Treffer lässt die Favoritinnen in der Südstadt vor 1.480 Fans jubeln.

Die Norwegerinnen geben in der ersten Hälfte den Ton an und werden vor allem über die Flügel gefährlich. Insbesondere Barcelona-Spielerin Graham Hansen setzt über die rechte Seite viele Akzente. Ein Schuss mit ihrem schwächeren linken Fuß geht über das Tor (37.).

Die Elf von ÖFB-Teamchef Schriebl verteidigt im Strafraum konzentriert und will über Umschaltsituationen zum Erfolg kommen. Meist finden die Pässe in die Spitze aber keine Abnehmerin, doch vor der Pause kann Österreich einmal Tempo machen. Der Abschluss von Hickelsberger-Füller fällt dann jedoch zu harmlos aus (43.).

Im Gegenzug schrammt Norwegen am Führungstreffer vorbei. Gaupset verpasst den Abschluss, die ÖFB-Defensive kann ausputzen (45.). Wenige Momente später rettet Hanshaw gegen Graham Hansen (45.).

Österreich besser im Spiel, doch Norwegen trifft

In der zweiten Hälfte treten die Österreicherinnen offensiv häufiger in Szene und ziehen das Momentum auf ihre Seite.

Hanshaw überrascht die Norwegerinnen mit einem Freistoß auf die erste Stange, Torhüterin Fiskerstrand kann abwehren (54.).

Die beste Chance auf die ÖFB-Führung hat Schasching, die nach einer guten Kombination von der Strafraumgrenze abzieht. Ihr Schuss geht knapp über das Tor (66.).

In der Schlussphase muss Österreichs Torfrau El Sherif dann hinter sich greifen: Bei einer der vielen norwegischen Flanken stimmt die Zuordnung in der ÖFB-Defensive nicht. Naalsund trifft den Ball zwar nicht richtig, bringt die Kugel aber über die Line (81.).

Die Österreicherinnen bäumen sich nochmal gegen die Niederlage auf, der Ausgleich gelingt aber nicht mehr. Damit endet für Kapitänin Sarah Puntigam und Co. eine Serie von vier ungeschlagenen direkten Duellen mit der Nummer zwölf der Welt.

Für die ÖFB-Frauen geht es am kommenden Samstag in Slowenien weiter. Die Reise nach Koper erfolgt am Donnerstag von Wien via Bus. Erster Gruppe-A4-Leader ist Deutschland nach einem 5:0 gegen Slowenien.