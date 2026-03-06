Dieses Sportland begeistert ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick engagiert sich sehr für den österreichischen Sport. Als Botschafter tritt er in österreichischen Schulen auf, führt auch öffentliche Trainings mit Kindern durch.

Dass er ein bekennender Fan von skandinavischen Modellen ist, ist längst kein Geheimnis mehr. So widmet der Deutsche jetzt auch einen "LinkedIn"-Post dem Land Norwegen.

Bewegungskultur fasziniert Teamchef

"'Es gibt kein schlechtes Wetter - nur schlechte Kleidung.' Dieses Sprichwort trifft auf Norwegen zu 100 Prozent zu", schreibt der Teamchef.

Dahinter sieht er mehr als Outdoor-Romantik. "Er steht für eine Bewegungskultur, die in Norwegen einen eigenen Namen hat: Friluftsliv - 'Leben in der freien Natur'. Nicht als Leistungssport, nicht als Selbstoptimierung, sondern als Teil des Alltags: rausgehen, durchatmen, bewegen - und dabei mental wie körperlich auftanken", so Rangnick.

Diese Haltung imponiert dem Deutschen. "Zugang zur Natur ist gesellschaftlich verankert. Bewegung in der Nähe wird erleichtert und gefördert. Ausrüstung muss nicht zwingend gekauft werden - sie kann geliehen werden. Und im Kinder- und Jugendsport gilt vielerorts: weniger Druck, weniger frühe Selektion, mehr Freude", zählt der Nationaltrainer einige Punkte auf.

Kinder würden in Norwegen Sport treiben, weil er gut für sie ist. "Und das Paradoxe daran ist: Gerade aus dieser entspannten Breite kann später Spitze wachsen", so Rangnick.

Die vielleicht wichtigste Lektion

Als vielleicht wichtigste Lektion nennt er: "Wenn wir mehr Bewegung wollen, dürfen wir Kinder nicht 'in Bewegung bringen' - wir müssen ihnen Bewegung ermöglichen. Niedrigschwellig. Inklusiv. Ohne Angst vor Fehlern. Mit Freude."

Mit großer Begeisterung blickt der ehemalige Cheftrainer von Manchester United in Richtung norwegischer Kultur und verfolgt die Entwicklung sehr genau.