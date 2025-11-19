ÖFB-Frauen: Zwei Rückkehrerinnen für Schriebl

Alexander Schriebl hat seinen Kader für den anstehenden Lehrgang des ÖFB-Teams bekannt gegeben. In Spanien geht es für die Österreicherinnen in Testspielen gegen Finnland und die Ukraine.

Wieder mit an Bord sind die beiden Deutschland-Legionärinnen Barbara Dunst (Bayern) und Marina Georgieva (Union Berlin), die zuletzt noch fehlten.

Erstmals unter Schriebl dabei ist die Leverkusen-Legionärin Valentina Mädl, die zuletzt 2024 von Vorgängerin Irene Fuhrmann nominiert wurde.

Lehrgang zur Vorbereitung auf WM-Quali

"Wir freuen uns, dass Barbara und Marina nach ihren Verletzungen nun endgültig zurückkehren. Beide sind für uns wichtige Personalien und ihre Comebacks tun uns gerade in der Phase mit den vielen Ausfällen gut. Valentina haben wir bereits länger auf dem Schirm und freuen uns, dass sie nach mehreren Verletzungsrückschlägen nun dabei ist. Sie hat sich in Leverkusen sehr gut eingearbeitet und wir sind froh, dass wir sie beim Lehrgang an unsere Art und Weise Fußball zu spielen Stück für Stück heranführen können", heißt es vom Teamchef.

Der Lehrgang wird als Vorbereitung für die WM-Qualifikation genutzt. Ab März warten dort Norwegen, Slowenien und Deutschland.

Der Kader im Überblick

Tor: EL SHERIF Mariella (SV Werder Bremen/GER/3), PAL Jasmin (FK Austria Wien/5/), RUSEK Larissa (1. FC Nürnberg/GER/0)

Abwehr: D‘ANGELO Chiara (SV Werder Bremen/5/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/21/3), GEORGIEVA Marina (1. FC Union Berlin/GER/48/0), HANSHAW Verena (West Ham/ENG/123/10), KIRCHBERGER Virginia (FK Austria Wien/118/5), KLEIN Jennifer (SKN St. Pölten/20/2), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/74/10), WENGER Claudia (Bayer 04 Leverkusen/11/0), WIENROITHER Laura (Manchester City/ENG/44/2)

Mittelfeld: DUNST Barbara (FC Bayern München/87/13), HILLEBRAND Sophie (Hamburger SV/GER/4/0), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/21/1), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/50/6), PLATTNER Maria (FC Bayern München II/GER/15/5), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/159/25), SCHASCHING Annabel (RB Leipzig/GER/31/3)

Angriff: BRUNNTHALER Melanie (Hamburger SV/GER/3/0), BRUNOLD Carina (SKN St. Pölten/6/0), CAMPBELL Eileen (Union Berlin/GER/26/9), HICKELSBERGER Julia (Galatasaray Istanbul/TUR/45/9), MÄDL Valentina (Bayer 04 Leverkusen/GER/0/0), PINTHER Viktoria (Parma Calcio ITA/51/2)

Auf Abruf:

BILLA Nicole (VFB Stuttgart/GER/106/47), CROATTO Michela (Hamburger SV/GER/2/0), GRABOVAC Sara (FC Red Bull Salzburg/0/0), GURTNER Andrea (Trabzonspor/TUR/0), GUTMANN Sarah (SKN St. Pölten/0/0), HAIDNER Larissa (Hamburger SV/GER/0/0), KRESCHE Isabella (Tampa Bay Sun/USA/6), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/4/1), NATTER Linda (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), OJUKWU Nicole (FC Freiburg/GER/0/0), RUKAVINA Magdalena (SKN St. Pölten/1/0), SARAC Ines (First Vienna FC 1894/0/0), SCHIRMBRAND Sophia (FC Red Bull Salzburg/0/0), SCHÖFFEL Louise (FK Austria Wien/0/0), SCHÖNWETTER Christina (VfL Wolfsburg/GER/0), SPINN Laura (FC Red Bull Salzburg/0/0), SPINN Greta (FC Red Bull Salzburg/0/0), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz/0/0)