"Haris, doch nicht heute": Die Top-Netzreaktionen zu ÖFB-Bosnien

Amerika, wir kommen! Das ÖFB-Nationalteam fährt erstmals seit 28 Jahren wieder zu einer WM.

Ganz Österreich feiert die Qualifikation für die Endrunde - und Marko Arnautovic will aus dem 18. November sogleich einen offiziellen Feiertag machen.

Auch für Teamchef Ralf Rangnick steht der Erfolg in seiner Trainerkarriere ganz oben, wie er nach dem Spiel erzählte. Auf wen Österreich bei der WM treffen könnte, lest ihr hier.

Nicht nur im Happel-Oval, auch online gingen die Reaktionen rund um das Nationalteam durch die Decke.

Wir haben die besten für euch zusammengefasst: