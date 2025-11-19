"Haris, doch nicht heute": Die Top-Netzreaktionen zu ÖFB-Bosnien

Die Wiener Austria hatte vor zwei Jahren viel Freude an Stürmer Haris Tabakovic. Gestern eher weniger:
X-User "Wayne Schlegel" hat Tabakovic da mit jemanden verwechselt. Ob das Absicht war?
Auch ServusTV-Experte Jan Aage Fjörtoft feierte mit dem ÖFB-Team und macht einen auf Edi Finger:
Apropos Cordoba. X-User "Mannix" sah in dem Spiel 1978 einen "Skandal", dürfte damit aber eher Gijon gemeint haben. Der Vergleich mit dem aberkannten Laimer-Tor erhielt aber dennoch breite Zustimmung der ÖFB-Fans:
Historischen Bezug hat auch das X-Posting von Lukas Abulesz:
Zeit wird's:
Verstehen wir, geht uns auch so:
Da hat sich jemand den richtigen Tag für seine Hochzeit ausgesucht:
Auf X war Markus Bielohuby im Hans-Krankl-Gedenkmodus:
Der "Esterreicherr" dachte im Moment des Triumphs eher an Andi Knoll und Conchita Wurst:
Wir sind der Meinung: Wem's nicht ebenso ging, hat den Fußball nie geliebt:
Dem haben wir nichts hinzuzufügen: