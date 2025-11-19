NEWS

"Haris, doch nicht heute": Die Top-Netzreaktionen zu ÖFB-Bosnien

Wir sind WM! Und das sagen Fans und Experten in den sozialen Medien dazu:

Amerika, wir kommen! Das ÖFB-Nationalteam fährt erstmals seit 28 Jahren wieder zu einer WM.

"Goldjunge" Gregoritsch: "Der beste Tag meines Fußballer-Lebens!">>>

Ganz Österreich feiert die Qualifikation für die Endrunde - und Marko Arnautovic will aus dem 18. November sogleich einen offiziellen Feiertag machen.

Auch für Teamchef Ralf Rangnick steht der Erfolg in seiner Trainerkarriere ganz oben, wie er nach dem Spiel erzählte. Auf wen Österreich bei der WM treffen könnte, lest ihr hier.

Nicht nur im Happel-Oval, auch online gingen die Reaktionen rund um das Nationalteam durch die Decke.

Wir haben die besten für euch zusammengefasst:

Die Wiener Austria hatte vor zwei Jahren viel Freude an Stürmer Haris Tabakovic. Gestern eher weniger:

X-User "Wayne Schlegel" hat Tabakovic da mit jemanden verwechselt. Ob das Absicht war?

Auch ServusTV-Experte Jan Aage Fjörtoft feierte mit dem ÖFB-Team und macht einen auf Edi Finger:

Apropos Cordoba. X-User "Mannix" sah in dem Spiel 1978 einen "Skandal", dürfte damit aber eher Gijon gemeint haben. Der Vergleich mit dem aberkannten Laimer-Tor erhielt aber dennoch breite Zustimmung der ÖFB-Fans:

Historischen Bezug hat auch das X-Posting von Lukas Abulesz:

Zeit wird's:

Verstehen wir, geht uns auch so:

Da hat sich jemand den richtigen Tag für seine Hochzeit ausgesucht:

Auf X war Markus Bielohuby im Hans-Krankl-Gedenkmodus:

Der "Esterreicherr" dachte im Moment des Triumphs eher an Andi Knoll und Conchita Wurst:

Wir sind der Meinung: Wem's nicht ebenso ging, hat den Fußball nie geliebt:

Dem haben wir nichts hinzuzufügen:

