Rangnick ließ Glücksbringer für alle ÖFB-Kicker anfertigen

Der ÖFB-Teamchef wurde mal wieder kreativ und stattete alle ÖFB-Akteure mit einem individuellen Anhänger aus.

Rangnick ließ Glücksbringer für alle ÖFB-Kicker anfertigen Foto: © Privat
Ralf Rangnick lässt sich immer wieder Besonderes einfallen, um den ohnehin schon starken Teamgeist in der österreichischen Nationalmannschaft weiter zu fördern.

Vor der EURO 2024 verteilte er an alle ÖFB-Kicker und -Staff-Mitglieder Karabiner-Haken, die symbolisch für den Zusammenhalt im ÖFB-Team stehen sollen.

Die Idee wurde aus Zürich importiert

Nun ist der Deutsche schon wieder kreativ geworden.

"Ich war bei der Gruppenauslosung für die WM-Quali in Zürich vor Ort, da gab es solche Giveaways. Normalerweise ist da nur Zeug drinnen, das man entsorgt und nicht brauchen kann. Dort war es dann auch so, dass ich die Tasche schon ausgeräumt hatte und noch ein ganz kleines Plastiksackerl drinnen war. In dem war der Coupe Jules Rimet (eine Miniatur des WM-Pokals, der von 1930 bis 1970 vergeben wurde, Anm.) und gleichzeitig noch ein Anhänger mit FIFA-Logo. Da habe ich mir gedacht: Das ist genau das, was wir als neue Karabiner gesucht haben", schildert Rangnick.

"Musste ihnen erklären, dass das nicht für die österreichische Verbrecherkartei"

Herausgekommen ist ein Miniatur des aktuellen WM-Pokals mit einer Österreich-Flagge als Anhänger. Darauf sind die Initialen und Fingerabdrücke des jeweiligen Spielers bzw. Betreuers eingraviert.

"Die Fingerabdrücke einzuholen, war die schwierigste Aufgabe."

Ralf Rangnick

"Die Fingerabdrücke einzuholen, war die schwierigste Aufgabe. Ich musste ihnen erklären, dass das nicht für die österreichische Verbrecherkartei ist", scherzt Rangnick.

Ein richtiger Glücksbringer

Dieser Anhänger soll alle ÖFB-Akteure "auch, wenn sie nicht bei uns sind, an unser Ziel, unsere Mission und Vision erinnern", erklärt der Deutsche den Sinn dahinter.

Freilich besitzt der Teamchef selbst auch ein Exemplar. Spätestens nach der erfolgreich gestalteten WM-Qualifikation kann man von den Anhängern als Glücksbringer sprechen.

"Ich hatte meinen heute wieder in der linken Hosentasche. Gott sei Dank hat er seine Aufgabe erfüllt", strahlt Rangnick.

