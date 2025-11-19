Rangnick ließ Glücksbringer für alle ÖFB-Kicker anfertigen

"Die Fingerabdrücke einzuholen, war die schwierigste Aufgabe."
"Die Fingerabdrücke einzuholen, war die schwierigste Aufgabe. Ich musste ihnen erklären, dass das nicht für die österreichische Verbrecherkartei ist", scherzt Rangnick.
Ein richtiger Glücksbringer
Dieser Anhänger soll alle ÖFB-Akteure "auch, wenn sie nicht bei uns sind, an unser Ziel, unsere Mission und Vision erinnern", erklärt der Deutsche den Sinn dahinter.
Freilich besitzt der Teamchef selbst auch ein Exemplar. Spätestens nach der erfolgreich gestalteten WM-Qualifikation kann man von den Anhängern als Glücksbringer sprechen.
"Ich hatte meinen heute wieder in der linken Hosentasche. Gott sei Dank hat er seine Aufgabe erfüllt", strahlt Rangnick.