Österreich Österreich AUT
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Michael Gregoritsch
  • Haris Tabakovic
NEWS

ÖFB-Ekstase: "Da sind Freudentränen geflossen"

LAOLA1 hat die emotionalsten Stimmen zur erfolgreichen WM-Qualifikation Österreichs gesammelt:

ÖFB-Ekstase: "Da sind Freudentränen geflossen" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marko Arnautovic spricht vom "größten", Patrick Wimmer vom "wichtigsten" Spiel seiner Karriere. Für Michael Gregoritsch ist es "der beste Tag meines Fußballer-Lebens".

Die Emotionen nach der endlich wieder geglückten Qualifikation für eine WM-Endrunde des ÖFB-Teams sind freilich riesengroß.

LAOLA1 hat die besten, euphorischsten Sager der rot-weiß-roten Akteure nach dem Sieg über Bosnien-Herzegowina zusammengefasst:

Josef Pröll (ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender): "Das ist ein extrem bewegender Moment für mich – ich glaube, fürs ganze Land. Ich habe in meinem Leben viel erlebt, aber so emotionale Momente wie in diesen Stunden..."

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): "Ich sehe, wie sehr sich die Menschen mit dieser Mannschaft identifizieren. Deshalb freut es mich für jeden Österreicher, dass wir es geschafft haben, nach 28 Jahren wieder dabei zu sein."

Marko Arnautovic (Spieler): "Es gibt vier Tage in meinem Leben, die ich nie vergessen werde: Die Geburt von Emilia (älteste Tochter, Anm.), die Geburt von Alice (jüngste Tochter, Anm.), mein Hochzeitstag und das Qualifizieren für die WM."

Michael Gregoritsch (Spieler): "Es ist so schön! Schaut mal, was wir zusammen erleben. Das ist unglaublich. Diese Emotionen da draußen, sind doch das Beste, das man haben kann. Deswegen haben wir diesen Sport Fußball von klein auf so geliebt."

Konrad Laimer (Spieler): "Unglaubliche Emotionen, die schwer zu beschreiben sind. Irgendwie ist Druck abgefallen. Das wird noch lange nachwirken."

David Alaba (Spieler): "Wenn man sich meinen Karriereverlauf ansieht, ist das das Einzige, das mir immer gefehlt hat. Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Das ist etwas sehr Spezielles."

Alessandro Schöpf (Spieler): "Pure Freude innerhalb der Mannschaft, da sind teilweise Freudentränen geflossen."

