Pröll: "Ich habe schon viel erlebt, aber..."

Josef Pröll ballte die Fäuste, umarmte Menschen, war mittendrin im Trubel nach dem Schlusspfiff.

"Das ist ein extrem bewegender Moment für mich – ich glaube, fürs ganze Land. Ich habe in meinem Leben viel erlebt, aber so emotionale Momente wie in diesen Stunden...", sagt der Aufsichtsrats-Vorsitzende des ÖFB.

Zuversicht am Flughafen, Zweifel wegen Tabakovic

Als nach dem Sieg der Bosnier gegen die Rumänen die ersten Zweifel laut wurden, ob sich das mit dem WM-Ticket wirklich ausgehen würde, war es der ÖFB-Boss, der am Flughafen auf Zypern die größte Zuversicht ausstrahlte.

Während des Krimis beim Showdown im Happel-Stadion gegen die Bosnier wurde ihm dann aber auch kurzzeitig ein wenig angst und bange.

Der frühere FAK-Vizepräsident lacht: "Ich kenne Haris Tabakovic ja noch von meiner Zeit bei der Austria, habe ihn vor dem Match noch gesehen. Als der das 1:0 macht, habe ich mir gedacht: Das kann alles nicht wahr sein."

"Ein historischer Tag"

Doch es gab ein Happy End. "Für mich war wichtig, dass dieser Ruck durch die Mannschaft und den österreichischen Fußball geht. Es ist etwas möglich, wenn man bis zum Schluss dran glaubt. Das ist eine Botschaft, die weit über den Fußball hinausgeht", sagt Pröll.

Das sei "sensationell, ein historischer Tag", ist er sich sicher.

Noch ein zweiter Grund zum Jubeln

Nicht weniger glücklich macht den Niederösterreicher die Performance der U17-Nationalmannschaft, die am Dienstag mit einem 4:0 gegen England ins WM-Viertelfinale eingezogen ist.

"Wenn man schaut, was da heranwächst, muss man schon zufrieden sein. Das ist ein ganz besonderer Tag für den österreichischen Fußball", weiß er.