Topf 1
Topf 2
Topf 3
Topf 4
Mexiko (Gastgeber)
Kroatien
ÖSTERREICH
Usbekistan
USA (Gastgeber)
Marokko
Sieger des Playoff-Pfads der Türkei
Katar
Kanada (Gastgeber)
Sieger des Playoff-Pfads von Italien
Australien
Sieger des Playoff-Pfads der DR Kongo
Spanien
Kolumbien
Norwegen
Saudi Arabien
Argentinien
Uruguay
Panama
Sieger des Playoff-Pfads des Irak
Frankreich
Schweiz
Sieger des Playoff-Pfads von Polen
Südafrika
England
Japan
Ägypten
Jordanien
Brasilien
Senegal
Algerien
Kap Verde
Portugal
Sieger des Playoff-Pfads von Dänemark
Schottland
Ghana
Niederlande
Iran
Paraguay
Curacao
Belgien
Südkorea
Tunesien
Haiti
Deutschland
Ecuador
Elfenbeinküste
Neuseeland
Topf 3! Das sind die möglichen WM-Gegner Österreichs
Für das ÖFB-Team ist bei der WM 2026 die eine oder andere Hammergruppe möglich.
Österreich dürfte (sehr wahrscheinlich) seine Topfeinteilung für die Auslosung zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 kennen.
Verschiedene Quellen berichteten zuletzt davon, dass die FIFA für diese WM eine kleine Adaptierung bei der Generierung der Lostöpfe unternimmt und die sechs Teilnehmer, die über das Playoff ihr Ticket lösen, nicht mehr automatisch in Topf 4 platziert, sondern die Weltranglisten-Punkte der höchstplatzierten Nation jedes Playoff-Pfads herangezogen werden.
Zur Erinnerung: Die verschiedenen Playoff-Spiele finden erst im März 2026 statt, während die Auslosung bereits am 5. Dezember (18:00 Uhr MEZ) über die Bühne geht.
Österreich wird dabei aller Voraussicht nach aus Topf 3 gezogen werden und kann maximal auf ein anderes UEFA-Team sowie maximal ein Team aus den anderen Konföderationen treffen. Etwas bitter: Mit einem Sieg über Bosnien-Herzegowina am Dienstag wäre das ÖFB-Team noch in Topf 2 gerutscht.
Die Lostöpfe in der Übersicht: