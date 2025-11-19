NEWS

Topf 3! Das sind die möglichen WM-Gegner Österreichs

Für das ÖFB-Team ist bei der WM 2026 die eine oder andere Hammergruppe möglich.

Topf 3! Das sind die möglichen WM-Gegner Österreichs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich dürfte (sehr wahrscheinlich) seine Topfeinteilung für die Auslosung zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 kennen.

Verschiedene Quellen berichteten zuletzt davon, dass die FIFA für diese WM eine kleine Adaptierung bei der Generierung der Lostöpfe unternimmt und die sechs Teilnehmer, die über das Playoff ihr Ticket lösen, nicht mehr automatisch in Topf 4 platziert, sondern die Weltranglisten-Punkte der höchstplatzierten Nation jedes Playoff-Pfads herangezogen werden.

Zur Erinnerung: Die verschiedenen Playoff-Spiele finden erst im März 2026 statt, während die Auslosung bereits am 5. Dezember (18:00 Uhr MEZ) über die Bühne geht.

Österreich wird dabei aller Voraussicht nach aus Topf 3 gezogen werden und kann maximal auf ein anderes UEFA-Team sowie maximal ein Team aus den anderen Konföderationen treffen. Etwas bitter: Mit einem Sieg über Bosnien-Herzegowina am Dienstag wäre das ÖFB-Team noch in Topf 2 gerutscht.

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1

Topf 2

Topf 3

Topf 4

Mexiko (Gastgeber)

Kroatien

ÖSTERREICH

Usbekistan

USA (Gastgeber)

Marokko

Sieger des Playoff-Pfads der Türkei

Katar

Kanada (Gastgeber)

Sieger des Playoff-Pfads von Italien

Australien

Sieger des Playoff-Pfads der DR Kongo

Spanien

Kolumbien

Norwegen

Saudi Arabien

Argentinien

Uruguay

Panama

Sieger des Playoff-Pfads des Irak

Frankreich

Schweiz

Sieger des Playoff-Pfads von Polen

Südafrika

England

Japan

Ägypten

Jordanien

Brasilien

Senegal

Algerien

Kap Verde

Portugal

Sieger des Playoff-Pfads von Dänemark

Schottland

Ghana

Niederlande

Iran

Paraguay

Curacao

Belgien

Südkorea

Tunesien

Haiti

Deutschland

Ecuador

Elfenbeinküste

Neuseeland

WM wir kommen! Die besten Bilder aus dem Happel-Stadion

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB-Ekstase: "Da sind Freudentränen geflossen"

ÖFB-Ekstase: "Da sind Freudentränen geflossen"

ÖFB-Team
5
"Türkei-Flashbacks" - So hat das ÖFB-Team die Nerven behalten

"Türkei-Flashbacks" - So hat das ÖFB-Team die Nerven behalten

ÖFB-Team
7
"In meiner Karriere ganz oben" - Rangnick nach WM-Quali emotional

"In meiner Karriere ganz oben" - Rangnick nach WM-Quali emotional

ÖFB-Team
13
Rangnick ließ Glücksbringer für alle ÖFB-Kicker anfertigen

Rangnick ließ Glücksbringer für alle ÖFB-Kicker anfertigen

ÖFB-Team
10
"NUDELTOR!" - So feiert die Ansakonferenz das WM-Ticket

"NUDELTOR!" - So feiert die Ansakonferenz das WM-Ticket

Bundesliga
4
WM wir kommen! Die besten Bilder aus dem Happel-Stadion

WM wir kommen! Die besten Bilder aus dem Happel-Stadion

ÖFB-Team
JAAA! Österreich fährt nach Zitterpartie zur WM 2026

JAAA! Österreich fährt nach Zitterpartie zur WM 2026

ÖFB-Team
130
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Österreich Bosnien-Herzegowina