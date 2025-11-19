Topf 3! Das sind die möglichen WM-Gegner Österreichs

Österreich dürfte (sehr wahrscheinlich) seine Topfeinteilung für die Auslosung zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 kennen.

Verschiedene Quellen berichteten zuletzt davon, dass die FIFA für diese WM eine kleine Adaptierung bei der Generierung der Lostöpfe unternimmt und die sechs Teilnehmer, die über das Playoff ihr Ticket lösen, nicht mehr automatisch in Topf 4 platziert, sondern die Weltranglisten-Punkte der höchstplatzierten Nation jedes Playoff-Pfads herangezogen werden.

Zur Erinnerung: Die verschiedenen Playoff-Spiele finden erst im März 2026 statt, während die Auslosung bereits am 5. Dezember (18:00 Uhr MEZ) über die Bühne geht.

Österreich wird dabei aller Voraussicht nach aus Topf 3 gezogen werden und kann maximal auf ein anderes UEFA-Team sowie maximal ein Team aus den anderen Konföderationen treffen. Etwas bitter: Mit einem Sieg über Bosnien-Herzegowina am Dienstag wäre das ÖFB-Team noch in Topf 2 gerutscht.

Die Lostöpfe in der Übersicht: