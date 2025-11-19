Alabas Kindheitstraum an Papas Geburtstag

"Es wird gescheit gefeiert, zu 100 Prozent! Das haben wir uns auch verdient", kündigt David Alaba an.

Der Mann, der in einer GOAT-Debatte des österreichischen Fußballs keinen Vergleich zu scheuen braucht, hat es endlich geschafft – die WM-Teilnahme ist fixiert.

Was noch gefehlt hat

"Wenn man sich meinen Karriereverlauf ansieht, ist das das Einzige, das mir immer gefehlt hat. Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Das ist etwas sehr Spezielles", strahlt der Wiener.

Just am Geburtstag seines Vaters ist die Mission erfolgreich beendet.

Eine Generation liefert im Karriere-Herbst

"Wir haben wirklich viele Jahre versucht, uns diesen Traum zu erfüllen. Wenn der Moment dann eintritt, ist das etwas ganz Besonderes. Wir haben uns das wirklich verdient. Wir sind sehr stolz auf uns", sagt der Real-Star.

Mit "wir" meint er vor allem die alte Garde an ÖFB-Teamspielern, die so oft an der Quali gescheitert ist. Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch.