Bitterer Ausfall: ÖFB-Frauen gegen Deutschland ohne Kapitänin

Die österreichische Frauen-Nationalmannschaft muss für das Match gegen Deutschland in der WM-Qualifikation am Samstag auf Kapitänin und Rekordspielerin Sarah Puntigam verzichten.

Die Mittelfeldspielerin fällt nach einer leichten Gehirnerschütterung im ersten Spiel gegen die Deutschen am Dienstag für das Retourmatch in Ried aus.

Teamchef Alexander Schriebl nominierte dafür eine Debütantin nach. Die 22-jährige Tatjana Weiss von Austria Wien stößt erstmals zum Team.

Für die ÖFB-Frauen geht es gegen die klaren Favoritinnen aus Deutschland nach dem 1:5 in Nürnberg vor wenigen Tagen um Wiedergutmachung. In der Tabelle liegt man nach drei Spielen noch punktelos am letzten Platz, Deutschland führt diese nach drei Siegen aus ebenso vielen Spielen vor Norwegen und Slowenien an.