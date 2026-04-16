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ÖFB-Teamspielerin hält Austria Wien die Treue

Die 33-jährige Abwehrspielerin hat sich mit dem FK Austria Wien auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Seit der Saison 2023/24 ist sie für die Veilchen aktiv.

ÖFB-Teamspielerin hält Austria Wien die Treue Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FK Austria Wien Frauen können weiter auf Katharina Schiechtl bauen.

Die 33-jährige Abwehrspielerin hat ihren Vertrag beim Tabellenführer der ADMIRAL Frauen-Bundesliga verlängert. Mit neun Treffern hat die "Kopfballmaschine", wie sie von ihren Mitspielerinnen liebevoll genannt wird, ihre Torgefahr in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

Neben 77 Pflichtspielen für die Austria kommt sie auf 76 Einsätze im ÖFB-Nationalteam.

Schiechtl: "Bin von dem Weg überzeugt"

"Ich freue mich sehr, auch weiterhin ein Teil der Austria-Familie zu bleiben. Es macht mir viel Spaß mit dem Team zu arbeiten, sich zu entwickeln und so gemeinsame Ziele zu verfolgen. Wir funktionieren als Team super und wollen nächstes Jahr auch international wieder unsere Qualitäten zeigen. Ich bin von dem Weg überzeugt und fühle mich außerdem sehr wohl in Wien, deshalb freue ich mich, auch weiterhin das Austria-Dress zu tragen", wird Schiechtl in der Presseaussendung zitiert.

Die Freude über die Vertragsverlängerung mit der Führungsspielerin ist auch bei Cheftrainer Stefan Kenesei groß:

"Es freut uns, dass Kathi weiterhin ein Teil unserer Mannschaft bleibt. Das zeugt von der Stabilität und Klarheit unseres Weges. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs und der Entwicklung des Teams und ist sowohl menschlich als auch sportlich eine überragende Persönlichkeit. Deshalb haben wir weiterhin sehr viel vor mit ihr und freuen uns, dass sie uns weiterhin zur Verfügung steht."

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Viktoria Pinther - 53 Länderspiele (2 Tore)

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