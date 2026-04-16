Österreichs U19-Frauen fahren zur EM!

Österreichs U19-Frauen-Nationalteam qualifiziert sich für die U19-Europameisterschaft 2026!

Die Auswahl von Teamchef Markus Hackl erfüllt die Pflichtaufgabe und gewinnt das letzte Gruppenspiel der entscheidenden zweiten Qualifikationsrunde gegen Nordmazedonien souverän mit 5:0.

Schützenhilfe von Norwegen

Zudem gibt es Schützenhilfe von Norwegen, das im Parallelspiel Schottland besiegt (2:1). Damit schließen die Österreicherinnen die Gruppe auf Platz eins ab und lösen das EM-Ticket.

Die ÖFB-Auswahl geht gegen Nordmazedonien durch ein Elfmetertor von Greta Spinn mit 1:0 in Führung (35.).

Anna Osl erhöht nach der Pause auf 2:0 (50.). Ella Herbst (70., 90.+2) und Denise Lueger (79.) machen mit ihren Treffern den Sack zu.

EM-Endrunde in Bosnien und Herzegowina

Die U19-EM 2026, an der acht Nationalteams teilnehmen, findet in Bosnien und Herzegowina statt (27. Juni bis 10. Juli). Für die ÖFB-U19-Frauen ist es die dritte EM-Teilnahme der Geschichte.

Die letzte EM-Teilnahme datiert aus dem Jahr 2023. Bei der EM-Endrunde in Belgien verpassten die Österreicherinnen die K.o.-Phase nur knapp, sicherten sich in Folge aber die historisch erste Teilnahme bei der U20-Weltmeisterschaft 2024 in Kolumbien.