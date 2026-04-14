ÖFB-Frauen gehen in WM-Quali gegen Deutschland unter

Erneut keine Punkte für die ÖFB-Frauen!

Das Team von Cheftrainer Alexander Schriebl muss sich Deutschland in der WM-Qualifikation auswärts mit 1:5 geschlagen geben.

Die Österreicherinnen sind enttäuschend in die Qualifikation der Gruppe A4 gestartet. Nach Spielen gegen Norwegen und Slowenien hatten die ÖFB-Frauen null Punkte.

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Auch gegen die Deutschen muss man bereits in Minute 17 das erste Gegentor hinnehmen. Nach einer Ecke kommt Dallmann zum Ball, ihr Schuss wird geblockt, genauso wie jener von Knaak. Nach einem Gestochere und dem Abpraller von El Sherif bringt Anyomi das deutsche Team in Führung.

Deutschland dominiert, aber große Chancen fehlen

Das Heimteam dominiert das Spiel, die Österreicherinnen versuchen aber durch eine ansprechende Defensivleistung Abschlüsse ihrer Gegnerinnen zu verhindern. Offensiv kommt die Mannschaft von Teamchef Schriebl aber vorerst wenig vor das Tor.

Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte tauchen die Deutschen dann durch die Torschützin und durch Brand erneut gefährlich vor dem Kasten auf, ein Treffer bleibt dem ÖFB jedoch verwehrt. Gerade in den Standardsituationen strahlt der Tabellenführer der Gruppe A4 viel Gefahr aus.

Die letzte Aktion vor der Pause gehört dann aber dem ÖFB-Team. Brunnthaler schießt über das Tor, somit geht es mit 1:0 für den DFB in die Kabine.

Gutmann hat Möglichkeit zum Ausgleich

Die beste Chance auf den Ausgleich haben die rot-weiß-roten Damen in Minute 50. Gutmann schließt ab, ihr Schuss wird jedoch abgefälscht und geht knapp am Ziel vorbei. Nahezu im Gegenzug kassiert man durch Endemann das 2:0.

In der 68. Minute folgt nach einer Drangperiode der Deutschen dann das 3:0. Nüsken köpft nach einer Ecke von Brand Puntigam an, der Ball geht daraufhin ins Tor.

Die Österreicherinnen werden zunehmend unsicherer. Brand lässt zehn Minuten später das 4:0 folgen. D´Angelo findet die perfekte Antwort für ihr Team, sie schließt zum 4:1 ab (77.).

Das Heimteam bleibt dennoch weiterhin am Drücker und hat noch nicht genug. Schüllers Schuss landet an der Stange, springt ab und lässt Österreichs Torfrau keine Chance (83.).

Österreich weiterhin Tabellenschlusslicht

In der Tabelle sammeln die Österreicherinnen somit weiterhin keine Punkte. Sie sind aktuell das Tabellenschlusslicht, Deutschland steht ganz oben.

Bereits am Samstag kommt es noch einmal zum Duell der beiden Teams. Diesmal duellieren sie sich in Ried.

Das Parallelspiel zwischen Norwegen und Slowenien endet 5:0.