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Kühbauer mit Kritik: "Es wird Overcoaching betrieben"

Der LASK-Coach wird deutlich - und stellt das moderne Trainerwesen infrage.

Kühbauer mit Kritik: "Es wird Overcoaching betrieben"
Textquelle: © LAOLA1
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Didi Kühbauer nimmt kein Blatt vor den Mund.

In einer Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz spricht der LASK-Trainer über Entwicklungen im modernen Fußball. "Wir müssen wieder mehr Fußball spielen und weniger taktieren", sagt der Burgenländer.

Er hinterfragt aktuelle Trends, spricht über fehlende Individualität und erklärt, warum aus seiner Sicht ein Umdenken nötig ist.

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Zur gesamten Spezial-Ausgabe:

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