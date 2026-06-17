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Alle WM-Torschützen Österreichs

Mit dem WM-Auftaktsieg über Jordanien gibt es nun auch zwei Österreicher, die in diesem Jahrtausend bei einer Weltmeisterschaft getroffen haben. Alle Torschützen:

Alle WM-Torschützen Österreichs Foto: © GEPA/KI
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖFB-Team hat es geschafft.

Im WM-Auftaktspiel gegen Jordanien gewinnt die Mannschaft von Ralf Rangnick nach einem harten Kampf mit 3:1.

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Romano Schmid gelang das erste österreichische WM-Tor seit 28 Jahren, Marko Arnautovic traf spät in der Nachspielzeit zum Endstand.

Alle österreichischen WM-Torschützen:

Name

Tore

Wann

Erich Probst

6

1954

Hans Krankl

5

1978, '82

Theodor Wagner

3

1954

Ernst Stojaspal

3

1954

Alfred Körner

3

1954, '58

Walter Schachner

3

1978, '82

Johann Horvath

2

1934

Romano Schmid

1

2026

Marko Arnautovic

1

2026

Ernst Ocwirk

1

1954

Anton Schall

1

Gerhard Rodax

1

Matthias Sindelar

1

Ivica Vastic

1

Andreas Ogris

1

Karl Zischek

1

Josef Bican

1

Karl Sesta

1

Reinhold Hintermaier

1

Toni Polster

1

Andreas Herzog

1

Karl Koller

1

Erich Obermayer

1

Bruno Pezzey

1

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