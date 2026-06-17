Name
Tore
Wann
Erich Probst
6
1954
Hans Krankl
5
1978, '82
Theodor Wagner
3
1954
Ernst Stojaspal
3
1954
Alfred Körner
3
1954, '58
Walter Schachner
3
1978, '82
Johann Horvath
2
1934
Romano Schmid
1
2026
Marko Arnautovic
1
2026
Ernst Ocwirk
1
1954
Anton Schall
1
Gerhard Rodax
1
Matthias Sindelar
1
Ivica Vastic
1
Andreas Ogris
1
Karl Zischek
1
Josef Bican
1
Karl Sesta
1
Reinhold Hintermaier
1
Toni Polster
1
Andreas Herzog
1
Karl Koller
1
Erich Obermayer
1
Bruno Pezzey
1
NEWS
Alle WM-Torschützen Österreichs
Mit dem WM-Auftaktsieg über Jordanien gibt es nun auch zwei Österreicher, die in diesem Jahrtausend bei einer Weltmeisterschaft getroffen haben. Alle Torschützen:
Das ÖFB-Team hat es geschafft.
Im WM-Auftaktspiel gegen Jordanien gewinnt die Mannschaft von Ralf Rangnick nach einem harten Kampf mit 3:1.
Romano Schmid gelang das erste österreichische WM-Tor seit 28 Jahren, Marko Arnautovic traf spät in der Nachspielzeit zum Endstand.