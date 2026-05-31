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So geht Rangnick die WM-Generalprobe an

Experimente oder schon die Startelf für den WM-Auftakt gegen Jordanien? Rangnick hat einen klaren Plan.

So geht Rangnick die WM-Generalprobe an Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Ein letztes Mal Zeit für Experimente? Nein.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick geht die WM-Generalprobe gegen Tunesien (Mo, ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) so an, wie man eine Generalprobe eben angeht.

Im Musical oder Theater besetze man die Generalprobe ja auch nicht mit Personen, die bei der Premiere dann nicht dabei seien, sagt der Deutsche.

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Die Jordanien-Pläne sind schon sehr weit

"Es ist davon auszugehen, dass es weitestgehend die Spieler sind, die dann auch gegen Jordanien spielen", gibt Rangnick zu verstehen.

Abgesehen von Patrick Wimmer, der noch nicht ganz fit ist, und vermutlich auch dem zuletzt leicht angeschlagenen Florian Grillitsch, kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. 32.000 Tickets sind für das Spiel im Happel-Stadion verkauft.

"Wir haben schon ungefähr im Kopf, wie wir spielen wollen – von der Strategie und auch von der Aufstellung her", sagt Rangnick im Hinblick auf den WM-Start gegen Jordanien.

Tunesien nicht zufällig gewählt

Und da ist Tunesien als Gegner nicht zufällig gewählt. "Es gibt durchaus Ähnlichkeiten zur Spielweise und Spielidee von Jordanien – schnelle Konter und immer wieder mal im tiefen Block", sagt Rangnick.

Zur Pause wolle er dann die ersten Wechsel durchführen, im Laufe der zweiten Hälfte weitere. "Möglichst viele Spieler" sollen zu Einsatzminuten kommen. Nach der Pause könnte also durchaus nochmal experimentiert werden.

Eines ist dem Coach jedenfalls klar: "Mit unserer Spielweise kannst du nicht mit angezogener Handbremse spielen. Das bedeutet aber nicht, dass man Kopf und Kragen riskiert." Seine Kicker seien schlau genug, um in kritischen Zweikampfsituationen richtig zu reagieren.

Guatemala-Absage stört Rangnick überhaupt nicht

Eigentlich war am 10. Juni ja noch ein weiterer Test geplant, doch Guatemala sagte das Duell mit dem ÖFB-Team in Los Angeles überraschend wieder ab.

Wie diese Absage die Vorbereitung auf die WM beeinflusse? "Sogar positiv! Ich war nicht so ein großer Freund dieses Spiels, weil wir im Bus drei Stunden hin und wieder drei Stunden zurück fahren hätten müssen, wir hätten vor ziemlich leeren Rängen gespielt", sagt Rangnick.

Jetzt wird Plan B greifen: "Wir werden wahrscheinlich um den 10. Juni herum ein internes Testspiel – 3x10 oder 3x15 Minuten – machen. In Trikots und mit Schiedsrichtern, die wir noch finden müssen."

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